Dalla Svezia la tromba di Tine Thing Helseth

Appuntamento questa sera alle 20,30 all’auditorium Manzoni per un appuntamento davvero speciale di Musica Insieme, che ospita il debutto in città di una delle massime trombettiste al mondo, Tine Thing Helseth, ospite regolare della Bbc Philharmonic come della Swedish Radio Symphony, oltre che animatrice culturale e presentatrice radiotelevisiva, insieme a un interprete di caratura internazionale come il pianista Gunnar Flagstad. Un duo decisamente inedito nei teatri italiani, che per la rassegna ’I Concerti’ amplierà gli orizzonti del repertorio ad autori e brani di raro ascolto nelle sale. In programma un un affascinante viaggio musicale: dalla tradizione nordica alla classica, passando per il jazz. La serata si apre con il celebre canto popolare Velkomne med Æra (Benvenuto con onore) di Geirr Tveitt. Si prosegue con un’altra voce importante nella musica norvegese, quella dell’autore di Perpetuum Mobile, Edvard Hagerup Bull. Un avvincente episodio classico trasporterà invece il pubblico fra le incantevoli sonorità delle Quattro Romanze su versi di Puškin op. 46 di Dmitrij Šostakovič. Cambiano le atmosfere con Café 1930 (e qui il tango cambia la sua storia e si fa più lento) del compositore argentino Astor Piazzolla a cui seguirà la Sonata per tromba e pianoforte di Paul Hindemit. La seconda parte prevede Haugtussa op. 67 di Edvard Grieg, le effervescenti sonorità jazz di George Gershwin, con il Preludio n. 2, e la canzone By Strauss. Gran finale con due brani di Kurt Weill, Je ne t’aime pas, malinconica ballata del 1934, e Youkali, un Tango Habanera.

Il concerto, che rappresenta l’unica data italiana del duo, vedrà come main sponsor il Gruppo Hera e sarà introdotto da Maria Chiara Mazzi, storica della musica, docente al Conservatorio Rossini di Pesaro. Musica Insieme intende dare il proprio sostegno alle persone e alle comunità colpite dall’alluvione, devolvendo il ricavato dei biglietti al fondo d’emergenza istituito dalla Regione Emilia-Romagna.