Dalla Valle che occasione persa: niente finale, ma sale nella top-250

Ha il sapore della grande opportunità sfumata la sconfitta di Enrico Dalla Valle nella semifinale dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS (74.825 euro di montepremi, terra battuta) ad opera di Filip Cristina Jianu.

Il ventiseienne ravennate è uscito sconfitto nel gran caldo del campo centrale di via Cascina Bellaria con il punteggio di 6/3, 0/6, 7/5 al cospetto del romeno, abile nel tenere botta da fondocampo e respingere tutti gli assalti portati dall’allievo di Giorgio Galimberti con cui si allena a Cattolica nell’accademia diretta dall’ex pro brianzolo, il quale inutilmente si sbracciava dalla tribuna nel tentativo di sostenere lo sforzo del proprio assistito. La prima semifinale giocata in carriera sul circuito challenger non ha portato fortuna a Dalla Valle, il quale è entrato in campo nel primo set senza essere assistito dal servizio (perduto in quattro turni su cinque). Le cose sono decisamente cambiate nel secondo parziale, dove Dalla Valle è apparso ben più convinto e dopo avere preso un break di vantaggio, non lo ha più mollato, lasciando addirittura a 0 l’avversario. Ben più combattuto il terze e decisivo set, in cui Jianu (numero 276 del mondo) si è portato avanti di un break in ben tre occasioni, e tutte e tre le volte è stato raggiunto da Dalla Valle, dopo avere annullato un match point nel decimo gioco.

Il giochino non gli è riuscito nel dodicesimo gioco, quando il romeno si è portato avanti 15/40 e nel punto successivo ha infilato un passante di rovescio che si è spento all’incrocio delle righe del campo.

Con questo risultato Dalla Valle rientra nella top-250 della classifica Atp ma deve rimandare l’appuntamento con la prima finale in carriera e soprattutto non affonda il colpo decisivo per provare a entrare nelle qualificazioni delgi US Open, ultimo torneo del Grande Slam che si giocheranno a fine agosto sul cemento di New York.

S.D.S.