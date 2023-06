Dalla vita alla coscienza, passando dai computer

Il tema è di quelli fondamentali per i nostri giorni: ’Irriducibile- La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura’. Questo il cuore dell’incontro che si terrà per ’I martedì di San Domenico’ il prossimo 6 giugno alle 21. Nel salone Bolognini saranno ospiti il fisico Federico Faggini (nella foto), Carlo Alberto Nucci, ordinario di Ingegneria all’Alma Mater e Gabriele Falciasecca, professore emerito dell’Alma Mater. Fisico, inventore e imprenditore, Faggin è stato appena insignito del Sigillum Magnum dal nostro ateneo, tenendo in Santa Lucia una Lectio magistrali sul tema ’La natura della coscienza e del libero arbitrio’.

Lo studioso è noto per aver inventato e progettoato tecnologie rivoluzionarie e sistemi rivoluzionari nel campo dei microprocessori e della comunicazione attraverso i computer. Lunghissimo l’elenco dei riconoscimenti ricevuti (tra cui una medaglia dal presidente Obama, nel 2010 il titolo di Cavaliere di Gran Croce dal presidente Mattarella nel 2019). Dopo aver, letteralmente, rivoluzionato l’informatica, facendone quella che oggi tutti usiamo e conosciamo, ha poi avuto il coraggio di intraprendere un percorso di indagine personale sulla natura della coscienza. E di questo parlerà martedì sera.