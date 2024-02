Dalla vita privata ai Gran premi. Orsi e Nugnes raccontano Senna

Due speciali appuntamenti oggi e sabato 24 febbraio alle 17, a Castel San Pietro Terme, nella sala espositiva d’arte contemporanea in via Matteotti 79, dove è aperta l’emozionante mostra fotografica “Magic” con scatti di Angelo Orsi e Mirco Lazzari. Un’esposizione dedicata al grande pilota brasiliano Ayrton Senna a trent’anni dalla sua scomparsa. "Al grande racconto delle immagini si affianca quello di due testimoni d’eccezione in grado di raccontare la vita di Senna in un flusso di vita quotidiana e piccoli momenti speciali – spiegano gli organizzatori –. Il 17 febbraio Angelo Orsi racconterà il Senna più personale, l’uomo, l’amico: i due, infatti, si sono frequentati oltre gli appuntamenti in pista, avendo modo di condividere momenti a cavallo tra l’ordinario della vita di tutti i giorni e lo straordinario di quello che è diventato una leggenda dello sport. Il 24 febbraio Orsi sarà affiancato da Franco Nugnes, ex firma storica di Autosprint proprio negli anni del campione; attualmente direttore di Motorsprint.com Italy. Nugnes affiancherà Orsi per raccontare la carriera del pilota, il tragico incidente che gli è costato la vita e il successivo processo". ’Magic 1994/2024 - Ayrton Senna, l’uomo dietro al pilota’ è un evento promosso da Territorio Turistico Bologna-Modena e rientra tra le numerose iniziative programmate per l’anno celebrativo dedicato al campione di San Paolo, di concerto tra i Comuni di Imola e Castel San Pietro Terme, la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. La mostra “Magic” si può visitare fino al 29 febbraio tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 16 alle 19, e sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. In esposizione ci sono 60 scatti inediti realizzati da Lazzari e Orsi, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna. Poi l’allestimento si sposterà a Imola (inaugurazione il 21 marzo, giorno di nascita del pilota), dove si arricchirà di ulteriori 34 scatti inediti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte.