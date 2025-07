Dalla vittoria del Bfc ai Papi. Record ’Nelle valli bolognesi’

Dopo Roma, Bologna è la città con il maggior numero di papi, vuoi per nascita o per formazione o per adozione. Addirittura sotto le Due Torri vissero anche due antipapi. Un dettagliato escursus papale petroniano ce lo fornisce Serena Bersani nelle pagine 40 e 41 dell’ultimo numero estivo (luglio-agosto-settembre 2025) della rivista ’Nelle Valli Bolognesi’ che, edita da Bcc Emil Banca e diretta da Filippo Benni, è in edicola oggi assieme al Resto del Carlino. La copertina, però, non poteva che essere dedicata agli eroi del Bologna Calcio 1909 che il 14 maggio scorso hanno regalato al club la terza Coppa Italia.

All’interno (pagine 46 e 47) Marco Tarozzi racconta le gesta dei tre timonieri, i tre allenatori che hanno guidato il Bologna verso la Coppa Italia: Edmondo Fabbri nel 1970, Bruno Pesaola nel 1974 e Vincenzo Italiano nel 2025. Avvincente la storia rivelata da Claudio Evangelisti (pagine 34 e 35) a proposito di un altro atleta-artista circense, Alessandro Guerra (1782-1862), il "cavallerizzo furioso" che incantò le platee dei tendoni di tutto il mondo e che venne a morire a Bologna.

E poi aneddoti, curiosità e qualche rivelazione sul mondo della lirica e della musica che ha animato nel Novecento il Teatro comunale di Bologna. È il viaggio proposto dal cantante Cristiano Cremonini nelle pagine 36 e 37 che racconta personaggi celebri come Giacomo Puccini e Arturo Toscanini, Maria Callas ed Enrico Caruso, Luciano Pavarotti e Lucio Dalla, passati tutti dall’ingresso del mitico teatro di piazza Verdi.

Nicodemo Mele