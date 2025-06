Dalla zona universitaria a via Pasubio. Spaccia col braccialetto, in manette

Era ai domiciliari, con il braccialetto elettronico, dopo essere finito nelle maglie dell’inchiesta della Squadra mobile che aveva decapitato una rete di spaccio in zona universitaria. Eppure, il quarantottenne tunisino, pare non aver perso mai il vizio, visto che pochi giorni fa è stato beccato in azione dagli agenti della IV sezione della Squadra mobile, in servizio nella zona di via Piave, Pasubio, Bainsizza, Marzabotto, nonché le aree verdi presenti in zona. I poliziotti, appostati nei pressi del giardino ‘Garibaldini di Spagna’, hanno notato il pusher ben noto ai loro uffici che nascondeva della cocaina all’interno di una siepe.

Mentre gli agenti si stavano avvicinando allo spacciatore per controllarlo, l’uomo è stato raggiunto, in bici, da un connazionale di 21 anni, che si era avvicinato alla siepe al fine di prelevare la droga. Entrambi sono stati fermati e controllati, con la perquisizione estesa pure al domicilio del quarantottenne, dove sono stati trovati 24 grammi di cocaina, 215 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Il quarantasettenne, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per spaccio e per evasione, così come il ‘compare’, regolare sul territorio, gravato da numerosi precedenti per furti aggravati, rapine e già sottoposto pure all’obbligo di firma.