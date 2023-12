Dall’Accademia esce il Presepe di Giovanni Putti

di Nicoletta

Barberini Mengoli

È in mostra al Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) sino al 14 gennaio 2024, il Presepe di Giovanni Putti, un piccolo, ma prezioso, gioiello in terracotta policroma. Un regalo concesso alla visione pubblica dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, dalla quale è uscito per la prima volta per essere ammirato. Molte sono le opere pregevoli presenti nella nostra Accademia, fondata nel 1710 per incentivare le industrie artistiche locali, e questo presepe ne è una valida testimonianza. La mostra, curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Antonella Mampieri e Alfonso Panzetta, mette in risalto, attraverso questo pezzo modellato nei primi decenni del XIX secolo, la grande tradizione scultorea e della lavorazione della terracotta di cui la nostra città si è fregiata nei secoli. Infatti Giovanni Putti (Bologna 1771 – 1847) compiuti i suoi studi presso l’Accademia Clementina, allievo del celebre scultore Giacomo Rossi e poi di Luigi Acquisti e Giacomo De Maria, appartiene a quel gruppo di artisti che hanno creato apparati effimeri utilizzati per chiese e commemorazioni di personaggi illustri. Putti, oltre che autore di molte Natività, in particolare fu attivo nel Cimitero della Certosa, dove realizzò numerosi monumenti funebri considerati unici per la loro originalità ed indipendenza artistica dagli altri scultori suoi contemporanei. Il Presepe in mostra, tipica realizzazione per la devozione privata, presenta la Vergine Maria che fa corpo con la mangiatoia su cui giace il Bambino nudo, che evidenzia l’umanità del Figlio di Dio e la paglia della mangiatoia ricorda il fieno di cui si cibavano gli animali della stalla. Ovviamente non mancano il bue e l’asino a fianco del Bambino con alla destra Giuseppe che rappresenta il protettore e custode degli ultimi, poiché appoggia la mano sul capo di un povero pastore giunto in adorazione di Gesù. Importante è un’altra figura sempre presente nei Presepi: la donna con la bambina per mano che simboleggia la Tradizione.