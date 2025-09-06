Dall’acqua alla seta. La storia diventa ricamo

Si chiama ’A filo d’Acqua’ la mostra appena inaugurata all’Opificio delle Acque (via Calari 15) che riassume in sé le caratteristiche della nostra città: canali, seta e arte, in questo caso pittura a filo d’ago. Quest’ultima, è rappresentata dalle bellissime opere di alto artigianato dell’artista Elena Ciarrocchi che, a filo d’oro ricama animali, in particolare pesci, con linee fluide esaltate dalla preziosità del filo. La mostra, curata da Alessia Marchi e presentata dalla storica dell’arte Milena Naldi, comprende anche la collezione di dalmatiche e pianete della chiesa di Santa Maria della Carità, per la prima volta esposte, che portate in dialogo con il ricamo moderno della Ciarrocchi fanno risaltare in modo talentuoso l’arte del ricamo a doppio filo, come ha sottolineato la curatrice. La stessa curatrice ha ideato assieme all’artista un Cuor’code, ispirandosi alla tradizione degli ex voto, creando un cuore ricamato in edizione limitata.

La Ciarrocchi realizza per committenze religiose di prestigio e dell’alta moda, come Fendi, importanti ricami moderni. Ma nella mostra sarà anche interessante ammirare le fotografie storiche delle Chiuse di Bologna e dei canali bolognesi, nonché di quello di via Riva Reno coperto nel 1956 e ora riscoperto. Le pianete in mostra risalgono invece al Settecento e fanno parte del patrimonio religioso della chiesa della Carità che, con questo evento, apre i festeggiamenti della sua riapertura al pubblico dopo 27 mesi di lavori e restauri che l’hanno restituita alla sua originale bellezza.

Così il 14 settembre alle 10,30 il cardinale Matteo Zuppi officerà la Messa solenne circondato dai tanti parrocchiani e dalla luce dei 200 candelabri della collezione della chiesa. E ancora tanti festeggiamenti organizzati sempre dal parroco, don Davide nell’ambito della Shekinà (termine della tradizione spirituale ebraica) come concerti, visite guidate al Museo Lercaro, pièces dialettali, saggi di ginnastica ritmica e tanto altro. La mostra chiude il 4 ottobre. Orari giovedì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 10 alle 13; sabato dalle 10 alle 18.