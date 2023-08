Dall’Albania ’senza sintomi’ con Dule

Ha la fedina penale pulita, non ha mai trafficato organi e ha l’accento veneto: ma che albanese è? Xhuliano Dule porta la sua corrosiva comicità al festival ’A cuor leggero’, stasera alle 21 ai Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485) giocando con i pregiudizi e i razzismi nel suo ’Un albanese asintomatico’, uno spettacolo di stand-up comedy che attraversa le tappe dell’integrazione ironizzando su assurdi stereotipi per sentirsi alla fine inadeguati "sia di là che di qua". Xhuliano Dule sarà introdotto dalla terza semifinale del concorso per nuovi comici ’La Cicala d’Oro’, che vedrà salire sul palco all’aperto Silvia Priscilla Bruni, Fulvio Venanzini e Serena Bongiovanni, pronti ad affrontare la votazione del pubblico che sceglierà il secondo finalista. A seguire, invece, un altro spettacolo di stand-up, con Patrizia Bernardi in ’Di donne e di pene’, confessione semiseria di una donna in menopausa.