Dall’America a Lizzano sulle tracce dei soldati Usa

Dopo 5 anni tornano i discendenti dei soldati della 10ª divisione da montagna statunitense che combatterono la seconda guerra mondiale sui nostri monti. Sono arrivati a Lizzano in Belvedere, ricevuti dal sindaco Sergio Polmonari, nel pomeriggio di lunedì, in 122: figli e nipoti di soldati di questa divisione che, dall’inverno alla primavera del 1945, pagando un caro prezzo di sangue, sconfisse i tedeschi. E ieri è iniziato il tour di visite ai luoghi dove, gli allora ragazzi, la maggior parte in età dai 18 ai 24 anni, molti provetti sciatori e alpinisti, si sacrificarono per restituirci la libertà.

Da Lizzano, dove durante la guerra la ‘10ª’ aveva il quartier generale, si diramano fino a domenica prossima le escursioni quotidiane nei luoghi delle più significative battaglie. A iniziare, ieri, dal Monte Belvedere, conquistato il 20 febbraio 1945 a seguito della presa dei Monti della Riva di Fanano. Oggi saranno a Gaggio Montano e domani a Trignano di Fanano, il 9 a Castel d’Aiano e il 10 e l’11 a Iola, liberata da loro il 3 marzo 1945, e a Montese. Oltre a cerimonie commemorative, resteranno segni tangibili a ricordo dei caduti e per conservarne la memoria. Ieri, offerte dalla 10th Mountain Divison Descendant, presidente Val Rios, e dalla Tenth Mountain Division Foundation, presidente Denise Taylor, sono state inaugurate sette panchine collocate lungo il sentiero Calcinara che porta alla vetta di Monte Belvedere, e il nuovo e originale monumento eretto all’ingresso di Querciola. Inaugurazione di un altro monumento avverrà venerdì, alla base del Monte Pigna, a Santa Lucia di Castel d’Aiano. A Gaggio Montano, i discendenti dei soldati della 10ª saliranno a Ronchidoso e poi, incontreranno il colonnello Sérgio Alexandre de Oliveira, addetto militare dell’esercito brasiliano in Italia, alla Guanella, di fronte al monumento dedicato ai caduti della Feb, divisione brasiliana che in questo settore di guerra, nell’offensiva di primavera, si ‘divise’ con la ‘10ª’ i territori da conquistare.

A Montese, il 10 e l’11 giugno, gli ospiti americani assisteranno alla prima della miniserie ‘1945 Mountainmen’, visiteranno il museo Memorie italiane a Iola e le postazioni di Monte Terminale. Ci saranno un mercatino di militaria e mezzi militari d’epoca.

"È sempre un’emozione ritornare in questi luoghi – ha commentato Val Rios, presidente della 10th Mountain Divison Descendant –. Anni fa mi ci accompagnava mio padre Cruz, che combatté in questi luoghi. Questa volta ho portato i miei due nipoti. So che mio padre sarebbe molto felice sapere che i suoi nipoti sono ritornati".

Walter Bellisi