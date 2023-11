’DallAmeriCaruso’: la magia in sala. La voce di Lucio si alza ancora. Così il tempo non è mai passato

Sotto al portico di via Monte Grappa, davanti al Pop Up cinema Medica, ci sono due file: per i biglietti l’entrata a destra, per gli ospiti quella a sinistra. In coda per la prima ci sono tanti volti giovani. Ragazzi che a un concerto di Dalla non hanno mai assistito, forse è anche per questo che sono lì. Dall’altra porta passano i grandi amici e collaboratori di Lucio. Gianni Morandi, Ricky Portera, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, Angela Baraldi, Tobia Righi, Roberta Giallo. C’è la Fondazione Lucio Dalla, Romano Prodi, il primo cittadino Matteo Lepore, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, tutta la famiglia Dalla e Ambrogio Lo Giudice, che fece allora le riprese. Tutti aspettano il film ‘DallAmeriCaruso. Il concerto perduto’ diretto da Walter Veltroni (in sala fino a mercoledì). L’anteprima a Bologna, al Medica, perché "era giusto far partire questo viaggio dalla città di Lucio, assieme a tutti i suoi amici", spiega il regista. "Ne ho duemila di ricordi di Lucio – dice Gianni Morandi prima di entrare in sala – siamo stati ragazzini insieme. Andavamo a vedere il Bologna, l’amicizia è nata così: eravamo due tifosi. Io cantavo già, lui suonava il clarinetto. Manca a tutti, però girando per la città io mi aspetto sempre che esca da una porta, da una chiesa, da un portico. Per me c’è sempre Lucio". Anche per Ricky Portera, chitarrista di Dalla, che ancora porta i capelli lunghi come nel film, "in 33 anni ce ne sono tanti di ricordi". Il più bello rimane quando "mi portò da Veronesi, in centro, e ci siamo fatti il buco all’orecchio. Mi sono detto: ‘Quest’uomo è rock and roll’". Un po’ come per Morandi, anche per Biagio Antonacci "Lucio non è mai andato via. Ha insegnato che attraverso la fantasia e le bugie si resta immortali e lui lo è". La proiezione "torna ad alzare il livello della musica nel cuore – aggiunge Cesare Cremonini –. Un’emozione che si rinnova continuamente", ogni volta che il commendator Domenico Sputo suona e canta. "Lucio nella sua carriera ha prodotto tanto materiale – dice Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line e membro della Fondazione Dalla – e si è preoccupato anche del dopo, come in questo caso. Ci ricorda che lui è nato trent’anni più tardi rispetto alle cose che ha fatto". "Era il mio mentore – spiega la cantautrice Roberta Giallo - ha prodotto il mio primo spettacolo. Andavamo al cinema, nelle osterie. Ci teneva a confondere un po’ i piani per rendere il fatto artistico più umano". Dopo la proiezione gli applausi registrati del concerto si confondono con quelli del pubblico in sala che subito si alza per stringere la mano a Veltroni o fare un selfie con Cremonini. "Riverdermi dopo 40 anni fa uno strano effetto – confessa Portera– . Non sapevo suonare, con il senno di oggi, rivedrei tante cose".