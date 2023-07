Dall’antica fiera alla Festa della Centonara

Festa della Centonara: fra tradizione e tante novità. Come sempre, nel secondo fine settimana di luglio, Ozzano sta ospitando la Fiera della Centonara, una ricca e allegra festa di paese che si snoderà fra il Parco di Villa Maccaferri e viale 2 Giugno nelle serate di oggi e domani con inizio dalle ore 19. Ciò che accomunerà tutte le serate sarà la presenza degli stand gastronomici, dove si potranno gustare i piatti della tradizione, con tanto di luna park con attrazioni anche per i più piccoli, e gli stand di alcuni hobbisti che esporranno le loro creazioni e dei produttori agricoli locali.

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Avis provinciale, a Fanep e alle popolazione alluvionate. Oggi, in programma, musica e mostra di car tuning e, nella serata conclusiva di domani, momenti per i più piccoli con il Mago Adamo, grigliata argentina e per finire in bellezza lo spettacolo comico-satirico di Giorgio Comaschi "Ma tu ci sei su Feizbuk?" e l’intrattenimento musicale con Matt & Savo e l’ozzanese Lara Faustini Fustini. "Negli ultimi anni purtroppo, complice anche la forte diminuzione dei banchetti presenti che ha influito anche sulla qualità delle merci esposte e le temperature infuocate e afose delle estati ozzanesi, la Fiera era sempre meno frequentata sia dagli ozzanesi che da chi veniva da fuori Comune – spiega il presidente della Proloco Federico Aurilia –. Pensiamo comunque che le tradizioni vadano mantenute, ecco quindi che la Fiera cambia nome in quanto non c’è più il mercato tradizionale a fare da parte trainante, diventa Festa ma abbiamo voluto mantenere il richiamo alla Centonara e quindi alle tradizioni del nostro territorio".

"Abbiamo condiviso con Proloco la necessità di rivedere l’antica Fiera per far sì che incontrasse il favore della comunità – interviene il sindaco Luca Lelli –. Le temperature di queste ultime estati e che ormai stanno diventando la regola nel nostro paese rendono obiettivamente difficoltoso, anche per gli ambulanti, restare per un’intera giornata sotto il sole per tenere aperti i loro banchetti. Ecco quindi la decisione di trasformare la Fiera in una festa spalmata nel fine settimana e con tutti gli eventi in orario serale a partire dalle 19. Speriamo davvero che questa nuova formula possa incontrare il favore degli ozzanesi. Questa prima edizione della Festa ci farà da test di prova. Vedremo il riscontro della cittadinanza, che speriamo ovviamente sia positivo, e comunque già si stanno valutando, da parte di Proloco, altre iniziative da inserire nelle prossime edizioni".

Zoe Pederzini