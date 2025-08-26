Dall’Ara, Lisei all’attacco: "Persi 30 anni di lavoro per il caos del Comune"

di Francesco Moroni

Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia e tifoso rossoblù doc: il sindaco Matteo Lepore ha accantonato l’ipotesi di un restyling completo del Dall’Ara o di uno stadio ex novo per il Bologna, spingendo sull’ipotesi di una mini ristrutturazione. Dicendo, anche, che i costi oggi non permettono al Comune di affrontare la spesa e che, "da quel che si sente", neanche il Governo è intenzionato a farlo. Come stanno le cose?

"Non voglio scadere nelle polemiche, ma bisogna essere chiari: se siamo in questa situazione è tutta colpa del Comune e delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute. Mi dispiace, ma lo dicono i fatti".

Cosa dicono, nello specifico?

"Sono 30 anni che si parla dello stadio: la sinistra ha impedito a Gazzoni di investire, poi a Cazzola, ora ha messo in difficoltà la nuova società facendo perdere tempo prezioso".

Uno stadio più moderno, però, resta una necessità.

"Andiamo con ordine: il Bologna, grazie a un grande imprenditore come Joey Saputo, non solo sta rilanciando la società, ma vuole rifare lo stadio. Per due anni la Giunta Merola, con Lepore assessore con delega allo Sport, ha lavorato sulle aree compensative dietro l’ospedale Maggiore. Poi, dopo le proteste di un comitato di estrema sinistra, a fine mandato ha deciso di mettere 40 milioni a bilancio. Si è scelto quindi di rinunciare a riqualificare i Prati di Caprara in nome di un ambientalismo rimasto lettera morta: oggi quell’area rimane consegnata al degrado e lo stadio non c’è...".

Il costo dell’intervento negli anni è aumentato.

"I costi sono lievitati con il Covid: se non si fosse perso quel tempo, oggi avremmo lo stadio ristrutturato. Questa è storia".

Il Governo questa partita come la sta giocando?

"Il Governo sta facendo la sua parte: con il ‘Decreto Sport’ ha inserito il Dall’Ara tra le strutture strategiche, che possono ambire ad avere i finanziamenti ed essere candidate agli Europei 2032, indicando la roadmap".

E ora?

"Spetta al Comune proprietario della struttura candidarla, cosa che ancora non è stata fatta a differenza di altre città, e presentare un progetto. Ma neppure questo è stato fatto".

Quali sono gli scenari, quindi?

"Mi dispiace per Saputo, per Fenucci e per tutta la società che sta facendo un grande lavoro. Ma soprattutto mi dispiace come tifoso, perché lo stadio sarebbe centrale per la crescita della squadra e della città".

Quale la soluzione più adatta?

"La Giunta Lepore sta costringendo il Bologna a cambiare continuamente progettualità: prima parlano di aree compensative, poi di ristrutturazione, oggi di restyling minimo. Mi sembra una grave mancanza di rispetto nei confronti del Bologna e dell’impegno della società".

Sullo sfondo ci sono ovviamente gli Europei 2032. C’è ancora speranza?

"Sicuramente il Comune è in competizione con altri stadi per candidarsi agli Europei del 2032, ma parte più indietro, perché altri si sono mossi meglio e prima".

Bisogna fare di più sotto le Torri, insomma?

"Questo Governo finanzierà gli stadi e quindi i Comuni che sono stati più bravi a presentare le candidature attraverso il ‘Decreto Sport’. In passato, quando il ministro era Franceschini (Pd, ndr), mi risulta siano stati finanziati alcuni stadi, ma non quello del Bologna. Parliamo di un Ministro dello stesso partito di Lepore: perché non ha chiesto anche un finanziamento per il Dall’Ara? Un disastro amministrativo continuo".

Come se ne esce, dunque?

"L’unica soluzione è che il Comune si metta a completa disposizione del Bologna, si rimbocchi le maniche e recuperi il tempo che ha fatto perdere alla città. Il Governo farà la sua parte e metterà le risorse: se Bologna dovesse perderle a scapito di altre città, sarebbe solo per l’incapacità di governare di Lepore".