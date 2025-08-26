Dall’Ara, stallo senza fine. A che punto sono i nuovi stadi: dalla Roma fino alle due milanesi. E all’estero cambiare è possibile

Bologna, 26 agosto 2025 – Impianto nuovo, restyling, di proprietà o meno, all’inglese o con la pista. Il tema stadi è caldo: c’è chi ha fatto scatti in avanti, chi è impantanato nella burocrazia, chi comincia ad accantonare l’idea lievitati i costi. La geografia calcistica parla chiaro: lo stadio nuovo paga. E l’indotto non è (chiaramente) solo legato alla capienza. Anzi, ormai gli stadi presentano boutique, alberghi, cinema. Sono un polo aggregativo del terzo millennio e non c’è neanche più bisogno di spostarsi dall’arena.

Capitolo Serie A, a Bergamo sorge il New Balance Stadium (ex Gewiss Stadium): l’Atalanta ha ristrutturato l’Atleti Azzurri riammodernando quello che oggi è un ‘gioiellino’ sotto gli occhi di tutti. Tra gli impianti di proprietà c’è quello dell’Udinese: il vecchio ‘Diamante’ oggi splende ed è diventato il Bluenergy Stadium. Basti pensare che ad aprile è arrivato un parco solare da oltre 2.400 pannelli. C’è l’Allianz Arena di Torino, dove gioca la Juventus, considerato uno degli stadi più moderni d’Europa e quasi certo di rientrare tra quelli candidati a Euro 2032. E il ‘Mapei’ del Sassuolo.

Ma sotto i riflettori ci sono soprattutto Roma e Milano. “Sì allo stadio a Pietralata”, avrà letto qualche tifoso del Bologna sullo striscione comparso all’Olimpico sabato scorso. E in effetti, mentre la Lazio ragiona su una riqualificazione dello stadio Flaminio, il progetto dei giallorossi avanza: a giugno è stato presentato anche il rendering con nove ettari di superficie verde e un parco di quasi 93.000 metri quadri. Una trasformazione urbana a tutti gli effetti.

Poi Milano, ovviamente, dove tra inchieste e lungaggini Milan e Inter non sanno ancora dove giocheranno: restyling di San Siro o stadio ex novo? Il Comune parrebbe aver trovato l’accordo per vendere il ‘Meazza’ (sul piatto quasi 200 milioni) partecipando ad alcuni costi. La partita è nelle mani del Consiglio comunale, ma se il progetto dovesse saltare, si potrebbe tornare all’idea di un Milan a San Donato e di un’Inter chissà dove.

E all’estero? Gli esempi ci sono e dimostrano che cambiare si può. In Spagna il Real Madrid ha riammodernato il leggendario Santiago Bernabeu in 10 anni: oggi, oltre a hotel e bistrot affacciati sul campo, c’è un manto erboso retrattile a scomparsa suddiviso in sei sezioni di 15 metri, che vengono fatte scorrere e poi impilate in un incasso sotterraneo a -30 metri. Il nuovo Camp Nou del Barcellona, invece, sarà inaugurato nel 2026.

Non da ultima, la Premier League: tra campi ultra moderni, proprietà ricchissime e contratti faraonici, le società di livello hanno puntato su un impianto più moderno possibile. La lista è lunga, ma un esempio salta all’occhio: domenica l’Everton ha giocato la partita inaugurale allo stadio Hill Dickinson di Liverpool (realizzato con un investimento di 933 milioni di euro), abbandonando lo storico Goodison Park dopo qualcosa come 130 anni. Cambiare si può.