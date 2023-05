Dall’ascesa alla caduta Tutti gli incarichi nei dem

Tra gli esponenti di spicco della Margherita ai primi vagiti, nel 2003. Prima, nel secolo scorso, fedele assistente di Antonio La Forgia, già assessore a Palazzo d’Accursio e governatore dell’Emilia-Romagna. Poi, la vigorosa scalata nel Pd, con la prima elezione nel 2005 in Regione e la susseguente conferma nel 2010, sotto l’insegna del governatore Vasco Errani. La nomina a capogruppo, poi lo tsunami giudiziario delle ‘Spese pazze’ che parte 10 anni fa. Il resto è noto. Tutto questo è un breve sunto dell’ascesa politica di Marco Monari, ex consigliere regionale del Pd che da alcuni giorni è stato arrestato e deve scontare la condanna a quattro anni e cinque mesi per peculato. Stimato dai colleghi, apprezzato dall’elettorato e in piena salita nelle quotazioni del partitone: per questi motivi la vicenda di Monari fu un fulmin a ciel sereno per tutti, anche se poi gli indagati per casi analoghi sono stati decine, in Regione e fuori.

La sua parabola nel Pd – ricordano i più ‘anziani’ – nasce quando inizia a fare da assistente (anche da autista) ad Antonio La Forgia – scomparso il 10 giugno del 2022 –, assessore a Bologna dal 1985 al 1990 e poi segretario del Pds (prima comunale poi regionale) dal 1991 al 1996, quando diventa presidente della Regione e poi confluisce nella Margherita. Monari, diplomato e iscritto all’Ordine dei Giornalisti, diventa, nel 2003, alla sua nascita, segretario regionale della Margherita e membro della Direzione nazionale.

Tra i fondatori del Pd dell’Emilia-Romagna, è stato componente dell’Assemblea nazionale, della Direzione regionale e membro del coordinamento politico regionale del Pd. E’ stato tra i fondatori del movimento ‘I Democratici’ nel 1999, di cui è stato vicecoordinatore regionale. Nel 2005, l’approdo in Regione come consigliere. Viene riconfermato nelle consultazioni regionali del 28-29 marzo 2010, per la Lista ‘Centro Sinistra per l’Emilia-Romagna’ e diventa capogruppo.

Monari nel 2013 si è subito dimesso dal ruolo di presidente del gruppo dem dopo aver saputo dell’indagine a suo carico, pur rimanendo tra i banchi del consiglio fino all’anno dopo, a scadenza naturale non potendosi ricandidare. Monari rimase profondamente colpito dalla morte del collega Maurizio Cevenini, queste le sue parole all’atto dell’addio a viale Aldo Moro, quasi nove anni fa.

"E’ stata una legislatura travagliata e segnata, inutile nasconderlo, da molti episodi amari e anche luttuosi – disse riferendosi anche alla morte di Cevenini –. Fiducia nella magistratura". Alcuni giorni fa l’epilogo, con il carcere.

pa. ros.