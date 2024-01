Dall’atelier di Sergio Cremonini attimi inconsueti della creazione

Sergio Cremonini scultore, pittore, uomo colto e di grande sensibilità artistica, il cui centenario della nascita è appena trascorso, è il protagonista della mostra ’L’atelier di Sergio Cremonini (1923 – 1979)’ allestita alla Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli. Taglio del nastro domani alle 16, presentando una selezione di dipinti curata dalla storica dell’arte Francesca Sinigaglia.

In questa trentina di dipinti ad olio e disegni l’artista, nel suo studio nell’Oratorio della chiesa di via degli Angeli, ha fissato nella tela gli attimi semplici del suo atelier con una normalità che non coincide con le caratteristiche tipiche di uno spazio creativo. Questo perché gli spaccati di realtà che ha dipinto rappresentavano i momenti di pausa dell’altra sua grande passione, la scultura. Quindi, i suoi quadri si identificano con modelle non in posa, con l’inserimento di oggetti strani e fuori posto, ma che rappresentano l’intimità, il fuggevole attimo della vita artistica.

"Cremonini – precisa la curatrice – è un personaggio bolognese dal carattere riservato. Volutamente si è sempre tenuto lontano dalle dinamiche del mercato artistico, lavorando intensamente e spalmando la sua cultura pittorica in ogni angolo della tela. L’artista è stato l’ultimo, in avanzato ‘900, ad occupare gli spazi della chiesa di via degli Angeli, quegli stessi che avevano, dalla metà dell’800, visto la presenza di altre personalità importanti".

Una ricognizione precisa delle opere è stata possibile grazie al contatto con gli eredi. Il 15% del ricavato delle vendite delle opere andrà all’Admo (Associazione Donatori midollo osseo).

Al piano superiore della galleria si possono invece ammirare una trentina di quadri ad olio di Giorgio Baccanello il quale, avvalendosi di una capacità artistica legata in particolare alla visione realistica dei paesaggi, trasmette, grazie alla brillantezza dei colori, una sensazione di spensierata felicità. Così nascono i paesaggi del laghetto dei Giardini Margherita, del Parco Talon, nonché quelli della Costa Smeralda. Entrambe le mostre chiudono l’8 febbraio.

Nicoletta Barberini Mengoli