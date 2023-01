Dall’Australia alla Bassa L’avventura di mister Aspa

Dall’Australia alla Bassa bolognese, inseguendo la passione di allenare. Il grande desiderio di allenare, il coraggio di fare le valigie ed accettare sfide, per molti impossibili. È questa la storia di mister Antonino Aspa da Vigevano, 36 anni. Inizia la sua avventura di allenatore nella squadra giovanile del suo paese, in provincia di Pavia, continuando poi a Como. Dopo aver conseguito il patentito Uefa B da allenatore, nel 2014 Aspa accetta la proposta, da far tremare le gambe, di allenare in Australia la categoria under 16 di una squadra che militava in serie B. Motivi familiari lo hanno indotto, nel 2015, a tornare in Italia, ma non a smettere di allenare. Dalla Svizzera sono arrivate, in sequenza, le chiamate nel settore giovanile del Mandrisio, nel Canton Ticino, e del Lugano.

Nel 2021 è arrivata l’esperienza professionale più significativa. Aspa viene ingaggiato dalla prima squadra del Ytterhogdals IK, seconda divisione del campionato svedese. Anche in questa esperienza non sono mancate le soddisfazioni, con la storica qualificazione della squadra alle finali della coppa nazionale, l’equivalente della Coppa Italia. Terminata la bellissima esperienza svedese, ad inizio 2022 il ritorno in Italia per studiare ed approfondire le tecniche di allenatore. Da luglio, Aspa vive nella bassa bolognese, dove lavora e, contestualmente, allena la squadra under 16 dell’Acd Basca 2002. Anche nella squadra di San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, impegnata nel campionato regionale di categoria, stanno arrivando grandissimi risultati, con un girone d’andata chiuso al secondo posto ed un gruppo di ragazzi che seguono con entusiasmo gli insegnamenti del loro mister.

Zoe Pederzini