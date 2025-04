Dall’Australia dei Birthday Party arriva sotto le Torri Mick Harvey

’Mutiny in Heaven’ è la storia dei Birthday Party, la prima band dell’iconico musicista australiano Nick Cave conosciuto coi suoi Bad Seeds, firmata da Ian White e prodotto da Wim Wenders, che si vedrà questa sera alle 19 al cinema Galliera di via Matteotti.

Ma Birthday Party è stata anche la band di Mick Harvey, splendido chitarrista che poi è transitato nei Bad Seeds dove ha militato a lungo. Oggi Harvey, compositore, arrangiatore e produttore, ha un suo progetto che porta avanti da solo o con altri musicisti, e questa sera sarà proprio lui a presentare il film (intervistato da Francesco Locane) nella sala ’underchurch’. Da lì poi, dopo l’incontro con il pubblico, si sposterà ad una certa ora, per trasferirsi poco più in là, al Binario 69, dove sarà in concerto con Amanda Acevedo (accompagnato da una sezione archi con Giuseppe Franchellucci e Alessandro Trabace) per presentare il suo nuovo album The Golden Mirrors (The Uncovered Sessions Vol. 1), il primo di una serie di progetti che indagano i cantautori per i quali Harvey e Acevedo hanno una particolare predilezione.

Il lavoro presenta 11 canzoni del cantautore americano Jackson C. Frank, un cantante folk quasi dimenticato ma recentemente riscoperto, della metà degli anni Sessanta, la cui unica uscita è stata prodotta da Paul Simon.

Ma eccoci al film e alla storia. Alla fine degli anni ’70 Nick Cave, Mick Harvey, Tracey Pew, Phill Calvert e Rowland S. Howard misero a ferro e fuoco l’Australia con una musica che iniettava nelle ceneri del punk forti dosi di blues ’degenere’ e derive psychobilly. Il loro nome, benché per qualche anno lo cambiarono in Boys Next Door, era Birthday Party; il loro leader era un personaggio destinato nei decenni a seguire a divenire un gigante indiscusso del rock, molto amato da Wim Wenders che inserì nel suo celebre film ’Il cielo sopra Berlino’, una scena proprio con i Bad Seeds in concerto. La narrazione segue cronologicamente le vicende del gruppo, dai primi vagiti a St. Kilda, Melbourne sino alla dissoluzione a Berlino, che porterà alla nascita del primo nucleo dei Bad Seeds.

Benedetta Cucci