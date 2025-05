Dalle aule al museo: nuova edizione di ’Ex’

In Pinacoteca si apre un maggio inconsueto, con vari progetti espositivi, presentazioni di libri, visite guidate. Poché i lavori di riallestimento sono ancora in corso, il cuore delle iniziative sarà il Salone degli Incamminati dove, a partire a oggi alle 18 verrà ospitata la sesta edizione di ’EX’, il progetto espositivo dell’Accademia di Belle Arti che propone opere ex allievi ormai riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Curato da Carmen Lorenzetti, questo nuovo allestimento vede affiancati pezzi di pittura, di scultura e di arte pubblica opera di Lorenzo di Lucido, Nicola Melinelli, Gianni Moretti, Andrea Salvatori, Vincenzo Simone e Cristiano Tassinari: aperta fino al 15 giugno ad ingresso gratis.

Sempre oggi ma alle 17 in aula Gnudi si apre la rassegna dedicata ai libri con la prentazione del volume ’Adornate e incoronate. Le immagini mariane di Roma nella prima metà del Seicento’ (Esordi, collana del Dottorato di ricerca in Storia dell’arte – Sapienza Università di Roma). A discuterne con Andrea Bacchi dell’Unibo sarà l’autore Valerio Mezzolani, funzionario storico dell’arte ai Musei nazionali di Bologna. La prenotazione è obbligatoria. L’appuntamento successivo è martedì 20, alle 17: in occasione della mostra ’Caravaggio 2025’ attualmente in corso alla Galleria Nazionale- Barberini Corsini di Roma, viene presentato il volume ’Caravaggio segreto. I misteri nascosti nei suoi capolavori’ (Sperling&Kupfer) che lo storico dell’arte Costantino D’Orazio, attuale direttore dei musei nazionali di Bologna ha dedicato al più irriverente tra i pittori italiani. Caravaggio è a tutt’oggi una figura controversa e sfuggente, che D’Orazio indaga rileggendone i capolavori con occhi attenti ai molti indizi e misteri che vi ha disseminato. Infine, da segnalare le visite guidate a tema, da sabato sul tema ’Immagini e parole. Le iscrizioni sui dipinti medievali’.