Dalle Due Torri alla Sardegna

‘We are Shardana’ è un documentario cinematografico che si divide tra Bologna e la Sardegna. Diretto da Christian Canderan e sceneggiato dall’autrice Chiara Errico, viene presentato stasera all’Orione alle 21. Racconta il viaggio di Paolo (Andrea Fornalè), uno studente di Bologna che arriva sull’isola per saperne di più sulla civiltà prenuragica e nuragica. Lì incontra Maria Carmen (Elisa Pistis), una donna che cambierà il senso del viaggio del ragazzo. Dalle Due Torri a piazza Maggiore, i portici e piazza Santo Stefano. Le riprese, a cui hanno partecipato anche gli studenti del liceo Boldrini, toccano tutti i luoghi più frequentati dagli universitari, compresi i locali storici, che frequentavano Canderan e Errico da studenti, e le aule delle facoltà. Anche la colonna sonora porta la firma bolognese dei Vegas on Bass. E stasera, oltre all’incontro con il regista e la sceneggiatrice, il gruppo si esibirà.

am.ap.