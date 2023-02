Dalle foto all’attivismo La vita di Nan Goldin

È, per la maggior parte degli appassionati, soprattutto una grande fotografa che ha fatto dell’"istantanea familiare intima" un genere artistico. E ’The Ballad of Sexual Dependency’, 700 scatti tra il 1979 e il 1985, che raccontano la sua vita e quella della sua famiglia allargata in una New York underground, è di certo il lavoro più famoso.

Ma col film che ha vinto il Leone d’oro nel 2022, ’Tutta la bellezza e il dolore’ di Laura Poitras – che si vedrà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, al Pop Up Cinema Arlecchino stasera alle 20 e poi ancora fino a mercoledì – la figura di Nan Goldin si impone come attivista, facendo emergere però, ancora una volta, una storia intima che la riguarda molto da vicino: quella della sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di morti per overdose da farmaco.

Nel 2017, infatti, Goldin ha rivelato che si stava riprendendo dalla dipendenza da oppioidi, in particolare dal farmaco OxyContin, assunto come antidolorifico per una tendinite di cui soffriva. Dopo essersi disintossicata era venuta a conoscenza delle responsabilità della famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma e produttrice di OxyContin, nell’epidemia di oppioidi che aveva colpito gli Stati Uniti dalla metà degli anni Novanta, causando migliaia di morti per overdose da farmaco. Con altri artisti, attivisti e persone che avevano vissuto la dipendenza, aveva quindi fondato un gruppo, Pain (Prescription Addiction Intervention Now).

Grazie all’utilizzo di diapositive, fotografie, dialoghi intimi e filmati finora inediti, le azioni del gruppo Pain, fondato da Goldin per denunciare i Sackler e togliere lo stigma sulla dipendenza, si intrecciano con le sue vicende biografiche passate; un percorso di vita tumultuoso e appassionante – dal difficile rapporto coi genitori al trauma per il suicidio della sorella Barbara, dalla fuga di casa alle difficoltà economiche, fino alla progressiva affermazione – che attraversa i decenni e i temi mescolando vicende personali e spaccato sociale.

E la regista Poitras, che con ’Citizenfour’ si aggiudicò l’Oscar per il miglior documentario, anche quest’anno corre per la statuetta. Il biglietto può essere acquistato alla cassa e sul sito www.popupcinema.18tickets.it dove l’intero costa sempre 1€ in meno.

Benedetta Cucci