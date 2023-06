Dalle imprese ai sindaci "Il generale non si discute Adesso si deve correre"

di Alessandro Caporaletti

Il profilo di Figliuolo non si discute, ma bisogna correre. Il mondo produttivo (industriali, cooperative, agricoltori) parla all’unisono: soddisfazione, "sollievo" dopo più di un mese, per la nomina del generale che coordinò la campagna vaccinale anti Covid a commissario alla ricostruzione, come per il coinvolgimento del governatore Bonaccini in veste di sub-commissario. "Assicuriamo la piena disponibilità del sistema cooperativo per fare ripartire la Romagna – dice Maurizio Gardini, forlivese, presidente nazionale di Confcooperative –. A un mese dai tragici eventi occorre procedere in maniera spedita con risorse certe, interventi urgenti e ingenti per famiglie, imprese e infrastrutture. I primi passi della ripresa passano dall’immediato ripristino degli asset infrastrutturali e viari. È fondamentale per la food valley d’Italia, dal rifornimento degli allevamenti alla lavorazione dei prodotti agroalimentari, dalla circolazione delle merci a quella delle persone, per evitare black out di filiera. Ed è importante il coinvolgimento dei presidenti di Regione come sub-commissari. Ciò garantirà la piena collaborazione dei territori". "Bene la nomina, finalmente – commenta Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna –. Il generale Figliuolo ha già fatto un grande lavoro durante la pandemia e ha un ottimo rapporto con il presidente Bonaccini. Le premesse sono buone, ora bisognerà passare ai fatti. Per prima cosa è indispensabile riuscire a dare fiducia al territorio e agli stakeholder, serve un piano credibile che dia stabilità e certezza". Priorità: messa in sicurezza delle colline e lavori idraulici (dighe e casse di espansione). "Avevamo chiesto di fare presto e la nomina è arrivata – osserva Marcello Bonvicini, presidente di Confagricoltura –, ma c’è bisogno di ripartire. Ci sono tante aziende agricole ancora isolate, strade da sistemare e frane da mettere in sicurezza. Il sistema idraulico è imploso: va ripristinato velocemente, prima dell’inverno. Poi c’è la partita degli indennizzi diretti: agli agricoltori bisogna dare certezze e liquidità".

Anche il fronte dei sindaci dem apprezza, fair play ma distinguo sul governo. La scelta di Figliuolo è "di indiscutibile qualità" e la nomina di Bonaccini a sub-commissario un "segnale positivo", per Michele De Pascale, Ravenna, ma "il governo arriva con grave ritardo" e "non è chiaro se siano state stanziate le risorse essenziali per permettere a lui e noi di continuare a operare. Non si perda più un solo minuto". Sulla stessa linea il bolognese Matteo Lepore: "Fondamentale coinvolgere Regione, sindaci e presidenti di Provincia e città metropolitana nella struttura commissariale. Servono risorse adeguate e risposte veloci. Mi auguro che il governo dismetta le polemiche politiche e si guardi solo all’interesse delle comunità, si è perso già anche troppo tempo". Ed Enzo Lattuca (Cesena): "Il governo, dopo tante esitazioni, si è assunto finalmente una responsabilità uscendo da un’inerzia incomprensibile. Ci aspettiamo che la struttura commissariale sia operativa da subito e dotata di risorse adeguate". Per Gian Luca Zattini, di Forlì, civico di centrodestra, la "nomina è di alto profilo" e "non è tempo di polemiche, c’è bisogno di unità. Servono prontezza nei ristori e nuove politiche di gestione delle risorse idrogeologiche. Figliuolo saprà rispondere con pragmatismo alle sfide".