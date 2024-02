Dalle querce ai cedri del Libano. I nostri seicento "giganti verdi"

Il grande vecchio è sempre lui, il cipresso di San Francesco, nel cuore del convento francescano della Santa Croce di Verucchio, a pochi chilometri da Rimini: nel 1213 – si racconta – il Poverello d’Assisi raccolse un rametto di cipresso che gli era rimasto impigliato nella tonaca, provò a gettarlo nel fuoco, ma si accorse che non bruciava e così decise di piantarlo. Oggi quell’albero – pur ferito dalle aggressioni dei soldati francesi e dalle bombe della guerra – continua a svettare imponente, più di 24 metri di altezza e quasi 5 metri e mezzo di circonferenza del fusto. In Emilia-Romagna il cipresso è l’albero più anziano, ma ha tanti ‘fratelli’, magari soltanto un po’ più giovani e pure altrettanto sontuosi, troneggianti, meravigliosi. Con le 36 nuove tutele approvate dalla Regione (28 alberi singoli, sei gruppi e due filari: complessivamente 85 piante), salgono a 658 i ‘giganti verdi’ protetti in Emilia-Romagna, 102 dei quali sono anche alberi monumentali d’Italia: da poche settimane è stata approvata la nuova legge regionale che definisce anche nuove modalità di salvaguardia dei patriarchi della natura con una banca dati, e dispone che attorno a ogni albero tutelato sia garantita una zona di protezione di almeno dieci metri di raggio. "Già nel 1977 l’Emilia-Romagna è stata pioniera nell’attenzione verso gli alberi monumentali, che sono un patrimonio ambientale, paesaggistico e storico", sottolinea Barbara Lori, assessore regionale a parchi e forestazione. Per il triennio 2023-2025 sono stati stanziati 935mila euro per gli interventi ordinari. Ogni albero monumentale mette davvero radici nella storia e, come un bisnonno affettuoso, può raccontarci storie infinite. In un bel libro, Rosella Ghedini e Carlo Tovoli, con le foto di Andrea Scardova, hanno raccolto le "Memorie di giganti verdi", con curiosità incredibili. Ci sono alberi legati a tradizioni secolari o luoghi di culto, come l’acero del santuario di Lizzano in Belvedere, sull’Appennino bolognese: più di cinquecento anni fa – si tramanda – due pastori sordomuti sotto le sue fronde ritrovarono la voce e l’udito. Mentre si narra che a Forlimpopoli il marchese Paolucci avesse costruito un palchetto sulla sommità del ‘suo’ imponente cedro del Libano (oggi 27 metri e mezzo di altezza e più di 8 metri di circonferenza), per scrutare il paesaggio. Ha più di seicento anni il castagno di Monteombraro di Zocca, sull’Appennino modenese, il testimone più ‘anziano’ di un intero castagneto quattrocentesco, e svetta solitaria su un colle la roverella ‘dei cento rami’ di Scandiano (Reggio), venti metri di altezza e chioma che si allarga per 37 metri. Gli alberi monumentali non crescono soltanto in campagna o in zone isolate: alcuni vivono anche nel cuore delle nostre città. In pieno centro a Bologna, per esempio, il platano della Cavallerizza in piazza Malpighi (piantato forse nel 1825) raggiunge i 36 metri di altezza, con un tronco di cinque metri di circonferenza, e suo ‘cugino’ in piazza Minghetti arriva a quasi 40 metri di altezza, il più alto di Bologna. A Modena, un bellissimo leccio occupa praticamente tutto l’omonimo cortile nel complesso San Paolo, con una chioma larga 22 metri, e a Ravenna un colossale platano di 33 metri fa ombra a un antico sarcofago nella quiete del giardino che affianca il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di San Vitale, come a Ferrara si innalza per 23 metri il bicentenario cedro del Libano al parco Massari. Ancora a Bologna, ha circa 150 anni la sequoia accanto al laghetto dei Giardini Margherita, con i suoi 38 metri di altezza. E fra i monumentali figura anche un albero da frutto, il pero della Santona a Lama Mocogno (Modena): alto più di tredici metri con due metri e mezzo di fusto, nel suo genere è una pianta davvero XXL. Pioppi, faggi, gelsi, cedri, tigli e olmi, ma le querce sono sempre le più robuste e le più longeve. Con l’ultimo aggiornamento, sono entrati nell’elenco dei monumentali, tra gli altri, i frassini dell’Oasi dei Sapori di Corticella (Bologna), le roverelle di Predappio (a Forlì-Cesena) e i platani di Fusignano (Ravenna).