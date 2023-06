Dalle scuole alla piazza Aprono i cantieri del Pnrr

Nuove scuole, ampliamento della Casa della salute, riqualificazione estetica e, soprattutto, energetica del Municipio e del vicino Teatro comunale e, infine, rifacimento della Piazza dei Martiri della Liberazione, la piazza su cui si affacciano a Sud il municipio e a Est la Chiesa di San Pietro e, a sua volta, Santuario della Madonna del Sasso. Un complesso di opere pubbliche che a Sasso Marconi partiranno già dal prossimo luglio, che faranno sorgere una serie di cantieri che dureranno non meno di 2-3 anni e comporteranno investimenti di denaro pubblico per almeno 12 milioni di euro.

Progetti attesi da anni sulla città di Sasso. E in tanti giovedì sera non sono voluti mancare alla presentazione di questi progetti fatta dal sindaco Roberto Parmeggiani e dai suoi assessori (nella foto) nella sala comunale Renato Giorgi. Il 27 giugno prossimo il sindaco andrà nel centro sociale di Borgonuovo per illustrare gli interventi sulla Pinqua Ex Alfa Wasserman e sulla Nuova Porrettana, mentre il 6 luglio a Colle Ameno presenterà il progetto "Bed&Bike La Scuola di Pontecchio", collegato con la Ciclovia del Sole e La Via degli Dei. "I lavori alla Casa della Salute – ha esordito il sindaco Parmeggiani – cominceranno già da luglio e dureranno almeno otto mesi. Finanziati con il Pnrr, prevedono un intervento di 250mila euro, stanziati su progetto dell’Ausl. È prevista una nuova area di accoglienza con 30 nuovi posti a sedere".

La riqualificazione del municipio comincerà a settembre con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, la sostituzione degli infissi, la posa del cappotto termico. Previsto un risparmio energetico del 61 per cento. "Anche sul teatro comunale si spenderanno 250mila euro con il Pnrr – ha aggiunto Parmeggiani – più un cofinanziamento comunale di 61.510 euro. Anche qui si interverrà sugli infissi e sull’impianto di riscaldamento-raffreddamento". Ma l’intervento più corposo rimane quello sulle nuove scuole. "L’intervento totale è di 10milioni e mezzo di euro – ha rivelato il sindaco – di cui 8 milioni e 684mila euro finanziati dal Pnrr e circa un milione e 800mila euro da Autostrade. Saranno costruite nell’area dell’ex Metalplast, comporteranno l’abbattimento degli attuali capannoni e la costruzione dei nuovi edifici per le scuole, la biblioteca e gli uffici". Infine la piazza del capoluogo di Sasso. "In cassa abbiamo circa 450mila euro di Autostrade – ha confessato Parmeggiani – ma non so se basteranno. Dopo varie trattative con la Soprintendenza, si è arrivati alla conclusione che spariranno i ciottoli dalla pavimentazione. La nuova pavimentazione sarà uniforme e sotto custodirà le reti per gli impianti di luce, acqua e scarichi, utili in caso di sagre ed eventi. Non sarà toccata la pavimentazione in ciottoli della via Porrettana. È stata una richiesta esplicita della Soprintendenza".

Nicodemo Mele