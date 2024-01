Dalle scuole private alla Ztl. La storia dell’urna divisiva

Mentre la petizione della studentessa Guendalina Furini continua a macinare sottoscrizioni – sfondata ieri sera la quota 25mila in pochi giorni, il link di change.org è ovunque –, Fratelli d’Italia si prepara a imbastire la raccolta firme per dare davvero corpo alla richiesta di un referendum consultivo. Recentemente era fallita la richiesta per uno strumento uguale da applicare al tram, perché non erano state raccolte in tempo, ovvero in novanta giorni (in forma autenticata), le novemila sottoscrizioni necessarie. Adesso ci si riproverà per la Città 30, il gruppo di Fratelli d’Italia, sulla scia delle dichiarazioni del viceministro Galeazzo Bignami, stamattina a Palazzo d’Accursio ne parlerà in una conferenza stampa. A proporre un referendum, da quando si parla di Città 30 a Bologna quindi sette mesi fa, era stata subito la Lega, come ricordato dal consigliere comunale Matteo Di Benedetto. "Presenteremo di nuovo la proposta di referendum con un ordine del giorno: starà al consiglio comunale votare e scegliere se indicare questa strada al sindaco".

Storicamente sono stati diversi i tentativi analoghi. Poco più di dieci anni fa animò un robusto dibattito il referendum a Bologna sui fondi alle scuole materne paritarie. Il voto, che richiamò testimonial e prese di posizione a livello nazionale, arrivando a far temere la rottura nella maggioranza di centrosinistra che guidava la città all’epoca, fece registrare un’affluenza sotto al 30%, fermandosi al 28,71%, ma non c’era nessun quorum. Il risultato del referendum proposto dal comitato ‘Articolo 33’ fu una vittoria schiacciante per l’opzione ‘A’ (che contemplava l’impiego esclusivo dei fondi del Comune di Bologna per il sostegno alle scuole dell’infanzia statali e comunali).

Andando più indietro nel tempo, va ricordato nel 1984 il referendum per la chiusura del centro storico alle auto, una misura lontana parente di quella legata alla Città 30. Nell’occasione la cittadinanza bolognese fu chiamata a esprimersi se "vietare progressivamente la circolazione delle vetture private nel centro storico, per consentire il transito ai mezzi pubblici e ai veicoli dei residenti". Il 69,9% dei votanti risultò a favore della chiusura.

Le limitazioni alla viabilità nell’attuale zona a traffico limitato della città diverranno operative solo molti anni dopo, con l’attivazione del sistema Sirio.

