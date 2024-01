"Dalle telecamere alla polizia locale. Azioni concrete per la sicurezza"

Dopo i furti, consumati e tentati, sulle colline di San Lazzaro, l’opposizione FdI si era detta insoddisfatta da quanto portato a termine dall’amministrazione in merito alla sicurezza della popolazione. A rispondere all’attacco della minoranza è Sara Bonafè, assessora alla Sicurezza: "Per noi fare politiche sulla sicurezza significa attuare concrete azioni per il benessere dei cittadini. Nell’ambito di questa visione hanno preso vita progetti come la Cittadella del soccorso, che ospita il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco una nuova sede alla Pubblica Assistenza di Bologna".

L’assessora, poi, specifica: "Nell’ambito della prevenzione e repressione dei reati, accanto alle forze dell’ordine, lavoriamo in continua sinergia per dare il nostro contributo, che è stato in più occasioni determinante: dall’attuazione di progetti di partecipazione dei cittadini alla sicurezza come i gruppi di vicinato, passati dai 32 di inizio 2022 ai 44 oggi pienamente attivi anche grazie agli incontri sulla sicurezza che ormai da due anni organizziamo, all’aumento dei presidi serali e notturni attraverso il progetto ’Occhi sulla Città’, che si avvale della collaborazione di associazioni certificate per garantire pattugliamenti integrati in centro e nelle frazioni, in sinergia con la polizia locale in servizio o, in alternativa, con i carabinieri. In questo contesto proseguono anche gli investimenti: nel 2023, oltre all’acquisto delle bodycam, sono state dedicate 24 ulteriori telecamere all’ordine e alla sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai parchi cittadini e a luoghi sensibili, superando la soglia delle 110 telecamere dedicate all’ordine pubblico e alla registrazione targhe a copertura dei varchi di ingresso in città. L’incremento dei gruppi di vicinato garantisce, invece, una maggiore interazione con il comando di Polizia Locale che i cittadini hanno potuto toccare con mano quando abbiamo avuto anche nel nostro territorio importanti episodi di disagio giovanile a inizio dello scorso anno".

"Non solo – conclude Sara Bpnafè –, abbiamo sottoscritto il nuovo progetto dei servizi serali e notturni che ci consente di garantire due pattuglie sul territorio in quattro servizi serali a settimana, uno dei quali fino alle 4 del mattino, grazie a una rivalutazione degli orari della polizia locale. Con questo nuovo assetto, siamo in grado di garantire 90 servizi dedicati ai pattugliamenti in più all’anno con esiti importanti da condividere con la cittadinanza, perché hanno portato a un incremento nel numero delle segnalazioni del 10% a fronte di una diminuzione dei fenomeni criminosi registrati. Siamo sinceramente vicini ai cittadini che subiscono questo tipo di reati predatori e al contempo determinati a continuare a investire ed efficientare le sinergie".

Zoe Pederzini