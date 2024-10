Dalle torte al calcio. Le passioni di una vita

Sono infiniti i messaggi di cordoglio lasciati sulla sua pagina Facebook, così come sono infiniti i ricordi che Federico Asta, negli anni, aveva immortalato e postato sui propri profili social. "Pasticceriafedericoasta" su Instagram è un’onda di immagini: il suo sorriso in primo piano e accanto un personaggio dello spettacolo, dall’attore al giocatore di calcio, dal cantante alla presentatrice tv. Apparentemente un mondo lontano, a tratti irraggiungibile, ma che Federico in tutto questo tempo è stato capace di unire e di rendere più vicino a tutti, anche a coloro che ogni giorno passavano di lì per una colazione o un semplice spuntino. Perché Federico non era solo il pasticciere dei "vip", ma era l’amico di tantissimi in città, che ieri increduli hanno appreso la notizia di quelle che fanno star male: una vita, una passione e tutti i suoi sogni in fumo, in un attimo tragico. Ci sono Alessandro Del Piero, Checco Zalone e Cesare Cremonini, nelle tre foto che Federico aveva fissato in alto sul suo profilo.

Il calcio, la sua altra grande passione, il cinema e la musica, intrecciati in maniera armonica, come il pallone che lui stesso faceva viaggiare nei campi di Bologna e provincia, con le maglie di Borgo Panigale, Casteldebole Panigal, Ozzanese e Mezzolara, assieme a tutti quei compagni di squadra che ieri l’hanno ricordato attraverso storie, foto, dediche e messaggi. Dai dilettanti alla Serie A, incantando i palati con i suoi dolci e le sue torte, realizzati ad hoc per feste, manifestazioni, concerti ed eventi di rilevanza nazionale: apprezzati da tutti, anche dai più grandi, e non solo del pallone. Innumerevoli i clienti ‘special’ passati dalla sua storica pasticceria di via Battindarno, dove l’attività di famiglia mosse i primi passi cinquant’anni fa. Da Papa Francesco a Martin Scorsese, dai giocatori del Bologna (che ieri lo ha ricordato con una sua foto sul manto del Dall’Ara), al compianto Sinisa Mihajlovic, fino a quelli della Nazionale, Vieri, Totti, e poi ancora Max Pezzali, i Maneskin, J Balvin, Alessandra Amoroso, Zerocalcare, Antonello Venditti, Lazza, Elettra Lamborghini, fino ad arrivare a Monica Bellucci, Nek, Renga, Guè, Massimo Boldi e Luciana Littizzetto. Amato da tutti, in un mondo che lui amava profondamente, come mostrava sempre sui social, che trasudavano di amore e passione per un lavoro che per Federico era la vita.

Giovanni Poggi