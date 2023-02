Dall’eccidio di Monte Sole alla Palestina Due libri per parlare degli orrori della guerra

Si parla di guerre di ieri e di oggi a partire dagli eccidi di Monte Sole oggi alle 18 alla Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio. Su iniziativa dell’associazione Percorsi di pace lo stato delle guerre nel mondo e in particolare in Palestina saranno sullo sfondo della presentazione di due libri: il racconto di Cornelia Paselli, una delle poche sopravvissute alla strage di Monte Sole, raccolto dalla pronipote Alice Rocchi, scrittrice e curatrice del libro ’ Vivere, nonostante tutto’, uscito pochi mesi prima della scomparsa di Cornelia. Dopo l’introduzione di Beatrice Orlandini (dell’editrice Zikkaron) Angelo Baldassarri presenterà il libro su Giuseppe Dossetti ’Finchè ci sia tempo: pace guerra e responsabilità storiche a partire da Monte Sole’.