Dall’economia alle stelle di Cristoforetti

Prosegue il Festival Pandora Rivista che si snoda in vari luoghi del centro storico. Oggi il tema portante è l’economia: si comincia alle 17 nella sala dello Stabat Mater, all’Archiginnasio dove, in collaborazione con la Fondazione Yunus, si affronta il tema ’La dimensione sociale dello sviluppo’ con Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, Giorgio De Rita, Gian Luca Galletti, Marco Marcatili e Giuseppe Torluccio. Sempre lì ma alle 18 con Coopfond ’Gli squilibri dello sviluppo’ con Simone Gamberini, Giovanna Melandri, Alessandro Rosina, Linda Laura Sabbadini e Stefano Zamagni.

Per la serata con Coop Alleanza 3.0 si cambia luogo: l’incontro delle 21 è nella sala Bolognini del Centro San Domenico. Per chiudere la giornata si alza lo sguardo al cielo con ’La nuova corsa allo spazio: scenari e orizzoni’. Protagonista (in collegamento) l’astronauta Samantha Cristoforetti (foto), con Marcello Spagnulo.

Il Festival, arrivato alla quinta edizione, prosegue fino a domenica con svariati appuntamenti quotidiani.