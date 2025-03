Dall’impacchettatore al corriere. Smantellata centrale dello spaccio

Maxi indagine dei carabinieri della compagnia di Vergato che ha portato, in materia di sostanza stupefacente, a tre misure cautelari tra l’Appennino bolognese e Firenze. I militari comandati dal capitano Loredana D’Ambrosi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 29 e 30 anni e una donna 42enne, tutti di nazionalità tunisina e attualmente indagati dalla procura di Bologna. Devono rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Bologna, su richiesta del pm che ha coordinato le indagini, e ha portato all’applicazione di: una custodia cautelare in carcere, a Firenze, nei confronti del 30enne, un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna nei confronti del 29enne, a Castiglione dei Pepoli, e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la 42enne a Vergato.

I tre indagati hanno agito in concorso tra loro nell’ambito di un articolato disegno criminoso prolungato nel tempo. Ognuno svolgeva specifici ruoli che si erano affidati: il 30enne ora in carcere era il coordinatore dell’attività di spaccio; il 29enne aveva il compito di recarsi dai fornitori e dagli acquirenti, oltre a provvedere al confezionamento e al trasporto della droga; la 42enne, invece, doveva ricoprire marginalmente e, in via del tutto eccezionale, il ruolo principale di coordinamento per poter garantire la continuità nella vendita al dettaglio dello stupefacente durante i periodi di assenza del 30enne.

I tre hanno portato avanti, in questo modo, dal 2022 al 2024, un fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra le montagne dell’Appennino tosco-emiliano. Il modus operandi era quello di acquistare ’all’ingrosso’, in grandi quantità e da persone fuori regione, cocaina, hashish e marijuana per poi detenerle suddivise in dosi e già pronte per la vendita al ’dettaglio’ sulle principali piazze di Bologna e provincia. Nel corso delle indagini, i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Vergato hanno scoperto che gli acquirenti erano per lo più assuntori abituali, definiti come ’clienti fissi’.

Lo stupefacente rinvenuto è di circa 1,5 chili, mentre il totale del denaro contante sequestrato ammonta a circa 6mila euro più vario materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e documenti di identità contraffatti.

Zoe Pederzini