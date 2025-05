Dall’Inail 11mila euro ai familiari: "Somma offensiva, si cambi la legge"

"Il governo in questi giorni riferisce di investire oltre un miliardo di euro in prevenzione e questo conforta. È però tempo di intervenire anche sul piano dell’indennizzo per gli infortuni, in quanto la legge 1124 del 1965 è superata: ci batteremo per modificarla e lo faremo nell’interesse non solo della nostra famiglia ma di tutti quelli che si trovano nella nostra tragica situazione". A dirlo sono i familiari di Alessandro d’Andrea (nella foto con la compagna), una delle vittime della strage di Suviana: originario di Forcoli (Pisa) e residente a Milano, tecnico specializzato, morì a 37 anni, mentre stava lavorando, inghiottito in quella tomba di fuoco, acqua e macerie. Dopo il lutto, il dolore, lo strazio infinito per la perdita del loro amato Alessandro, i parenti si sono visti arrivare anche ’la beffa’: appena undicimila euro da parte di Inail in totale per tutti i congiunti. E ora faranno ricorso, tramite l’avvocato Gabriele Bordoni, e si spenderanno per far cambiare la legge. Primo, la convivente è stata esclusa perché non erano sposati, allora "serve ora un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale perché la decisione del 2009 non è più accettabile dopo la sentenza 148 del 2024 della stessa Corte che ha parificato coniuge e convivente ad altri affetti – spiega l’avvocato Bordoni –. Secondo i giudici della Corte Costituzionale di allora non c’era irragionevolezza né disparità di trattamento in tema di rendita Inail e più in generale in tema di trattamento pensionistico tra convivente more uxorio e coniuge. Il tema va affrontato nuovamente, in ragione di quanto è stato successivamente stabilito sul tema dalla stessa Consulta".

Il risarcimento Inail ha escluso poi le sorelle perché non conviventi, "ma anche questo non è giusto: se i giovani devono uscire di casa per lavorare, meritano maggiore tutela, non di essere esclusi da una indennità che avrebbero avuto se restavano in famiglia" e inoltre "ha riconosciuto una somma simbolica e quasi offensiva ai genitori perché non erano mantenuti da Alessandro, senza pensare che, avanzando con gli anni, la sua presenza avrebbe dato sicurezza, anche per l’aiuto economico che avrebbe dato loro al bisogno in futuro".

Il papà, la mamma, le due sorelle e la compagna di Alessandro si batteranno perché "non sempre alle spalle di una vittima del lavoro ci sono grandi imprese e compagnie di assicurazione, quindi si deve pensare a un trattamento indennitario adeguato e uguale per tutti – le loro parole –. E si deve fare prevenzione per evitare che accadano sciagure così frequenti e si deve anche stare concretamente vicini alle vittime quando quelle sciagure comunque succedono".

"Faremo ricorso contro il provvedimento di Inail – sottolinea l’avvocato Bordoni – perché è innegabile che anche nella convivenza di fatto, al pari del vincolo di coniugio e dell’unione civile, sussista solidarietà, mentre l’esclusione dei conviventi dalle tutele previdenziali è da considerare discriminatoria, perché l’istituto della pensione ai superstiti deve proprio considerare quella solidarietà familiare e interpretarla in chiave anche di previdenza". "Il nostro timore è che non si sappia mai nulla, che tutto finisca in una nuvola di fumo – aveva dichiarato al Carlino Nicoletta, sorella di Alessandro, in occasione del primo anniversario della strage –. Ma la cosa che ci fa ancora più paura è che incolpino i morti: persone perbene, lavoratori fiero di quello che facevano, come Alessandro, piccolo piccolo rispetto alle grandi potenze. Questo ci fa paura: che addossino la colpa a chi non si può più difendere. Non si devono permettere".