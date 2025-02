Dallo spaccio alle coltellate. Indagini della polizia. Pusher presi in San Donato

Nel tardo pomeriggio dello scorso 29 novembre, per appianare screzi in ambito professionale, un gruppo di nordafricani, in via del Lavoro, si era preso a pugni, calci e coltellate. Ad avere la peggio, quella sera, era stato un venticinquenne tunisino, sfregiato in volto. Da quel fatto, presumibilmente un regolamento di conti per fatti di spaccio, sono partite le indagini della Squadra mobile, tese a ricostruire il gruppo di cui vittima e aggressori fanno parte.

Un monitoraggio che, negli scorsi giorni, ha portato all’arresto di due ‘cavalli’, attivi in zona San Donato: i poliziotti della IV sezione hanno individuato il primo, un ventiseinne marocchino, irregolare in Italia, in via del Lavoro. Osservato in attività, il ragazzo è stato poi fermato e trovato con una pallina di coca e 200 euro. In direttissima, il giovane pusher ha patteggiato 3 mesi e dieci giorni.

Il giorno successivo, lo stesso servizio di osservazione ha portato all’arresto di un trentasettenne tunisino: il pusher aveva con sé due palline di coca e otto, da ingoio, di eroina, oltre a 770 euro in contanti. L’uomo, anche lui irregolare e con precedenti specifici, aveva partecipato alla rissa di novembre, sulla quale aveva indagato il commissariato Bolognina Pontevecchio. Entrambi gli arrestati, vista la loro posizione sul territorio nazionale, sono stati affidati all’ufficio Immigrazione, per valutare un eventuale provvedimento di espulsione, mentre proseguono i servizi di controllo anti spaccio e le attività di indagine della Squadra mobile.

