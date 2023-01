Dallo stadio a club e teatri Un anno di grandi concerti

di Piefrancesco Pacoda Non è più una ripartenza, quella della musica dal vivo a Bologna, come era successo nel 2022, dopo due anni di isolamento e restrizioni da virus, ma una esuberante, affollatissima stagione che attraversa la città con una offerta che solca i generi e gli spazi. In questo 2023 di concerti – al centro della puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna – ci sono i grandi nomi, le star internazionali, c’è tantissima musica italiana che ormai richiama folle impensabili sino a qualche tempo fa (pensiamo al ‘caso’ dei quattro concerti tutto esaurito dei Verdena all’Estragon l’anno scorso), e tanta sperimentazione. Proprio lo spazio di via Stalingrado continua a programmare tante realtà nazionali rivolgendosi a un pubblico che mescola talent e rock indipendente. Dai Santi Francesi, freschi della vittoria a X Factor (21 gennaio, la data è quasi esaurita), ai Nu Genea con il loro funk napoletano dal respiro globale (16 marzo, stessa situazione), sino a Baustelle che riempiranno l’Estragon per tre notti (5, 11 e 12 maggio), con qualche incursione all’estero, come gli Eels, il 17 aprile. E, per rimanere in zona, Parco Nord tornerà a essere il luogo del pop internazionale, con una particolare vocazione...