Dallo Stato Sociale a Inoki. I concerti di Malto Beer

Cedersi il palco a vicenda, creando un’unica catena musicale che affronta stili, tonalità e armonie differenti. Tutto accompagnato da birra e prelibatezze culinarie. Dodici artisti sono pronti a esibirsi all’Unipol Arena, animando, da venerdì a domenica, le serate di Beered Festival, all’interno di Malto Beer Expo, evento che divulga la storia della birra artigianale italiana ed estera, del quale Qn - il Resto del Carlino è media partner. Dopo tre pomeriggi passati tra degustazioni, masterclass e laboratori, che vanno alla scoperta di oltre 200 tipologie di birra e circa 50 birrifici, i momenti formativi lasceranno spazio alla musica, elemento chiave di fusione e di unione con la promozione della birra di qualità e del buon cibo. "L’evento vuole unire musica e birra – commenta Gualtiero Sabatini, amministratore delegato di Unipol Arena –, avvicinando gli ascoltatori alla produzione artigianale, che è per tutti".

Un escamotage per attrarre più partecipanti, capace di unire la cultura musicale a quella della birra. "Per avvicinare il pubblico al prodotto artigianale, abbiamo investito in musica e concerti, che hanno lo scopo di portare più pubblico possibile, con circa quindici band che si susseguiranno sul palco", aggiunge Sabatini alla presentazione dell’evento a Ruggine. E guardando alla lista dei nomi degli artisti impegnati nel festival, il pubblico dovrebbe essere ampio, perché "l’evento conta sul ritorno di Claver Gold, per la scena rap (in live venerdì alle 22.10, ndr) – continua l’amministratore di Unipol Arena –. E poi c’è il dj set di Inoki, che è il sindaco del rap a Bologna". Inoki, invece, è atteso la stessa sera alle 20. Oltre a loro, la prima serata prevede, alle 18.45, l’esibizione di Jungle Army, crew reggae e hip-hop. Alle 20.45, attesa la band Mellow Mood.

L’ampio ventaglio d’offerta propone agli ascoltatori anche concerti del cantautorato, come "Alan Sorrenti, che strizza l’occhio a un pubblico più adulto", conclude Sabatini. Sabato sera, l’apertura dei cancelli per la musica sarà alle 19.30, con il farmacista cantautore Federico Aicardi, seguito alle 20.15 dalla voce di Sorrenti. Sotto le Due Torri arriverà anche il groove napoletano con Napoli Segreta, che dalle 21.55 sarà protagonista dello show. Poi, l’electro house prenderà posto con i Crookers alle 23.25. Le luci si spegneranno solo dopo l’esibizione dei dj Bia Pils e di Dj Ralf. Per il gran finale, la locandina metterà sotto i riflettori il punk rock di Le Braghe Corte e Rats, rispettivamente sul palco alle 19 e alle 20.30, per poi concentrarsi su Nobraino, gruppo folck rock, che inizierà a suonare alle 21.45. Dopo aver ascoltato numerosi artisti, senza mai smettere di assaggiare e assaporare i sapori della birra artigianale, chiuderà la manifestazione la band bolognese Teppa Bros, dj set di Lo Stato Sociale. Le informazioni sono sul sito www.boxerticket.iteventimalto.

Mariateresa Mastromarino