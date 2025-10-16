Dallo street food al trekking. Tartufesta per tutti i gusti

Un vero e proprio viaggio tra i sapori e i profumi dell’autunno. Così la storica Tartufesta tornerà ad animare il territorio di Sasso Marconi per celebrare il tartufo e i prodotti tipici dell’Appennino, trasformando le vie del centro cittadino in un percorso all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità. L’appuntamento è in programma nei fine settimana del 25-26 ottobre e del 1-2 novembre: oltre alle proposte dei ristoratori del territorio, che saranno in piazza con sfiziose ricette a base di tartufo, non mancheranno all’appello il ristorante dell’Associazione Tartufai, allestito al Parco Marconi, e i numerosi ristoranti della città che proporranno menù tematici, preparati nel rispetto dell’apposito decalogo e della carta di qualità comuni a tutte le Tartufeste dell’area metropolitana bolognese. Non mancheranno inoltre i castanicoltori locali, con assaggi di castagne e caldarroste, ma anche specialità della tradizione come polenta e crescentine.

Ad arricchire la kermesse saranno poi le visite guidate che accompagneranno i visitatori alla scoperta di luoghi di interesse storico e naturalistico del territorio, oltre a numerose iniziative e laboratori per tutte le età. Tra questi, uno spazio speciale sarà dedicato a un inedito e sorprendente incontro di sapori, per celebrare l’unione tra sua maestà il tartufo e il cioccolato. "Un evento che è diventato leva strategica per la promozione turistica e lo sviluppo economico del nostro territorio – spiega la vicesindaca Ilaria Indovini –. Parliamo di una manifestazione che richiama migliaia di visitatori, offrendo una vetrina preziosa per i nostri commercianti, ristoratori e artigiani". Perché se "la festa promuove il territorio nel suo complesso – aggiunge Gianluca Castagnoli, presidente Confcommercio Ascom Sasso Marconi – rappresenta inoltre un’occasione da cogliere anche per il commercio di vicinato, che trova negli eventi uno strumento importante per farsi conoscere".

Nel frattempo, già questo fine settimana, la centrale Piazza dei Martiri della Liberazione si animerà con ‘Aspettando Tartufesta’, una novità che anticiperà la celebre sagra autunnale con cibo, spettacoli e dimostrazioni di arte culinaria. Oltre a numerosi showocooking e spettacoli, nel corso dell’evento sarà inoltre possibile degustare le proposte dei ristoratori del territorio (Antica Hostaria di Badolo, Osteria Colle Ameno, Cà Vecchia, Osteria dei Sani, Uova Farina e Mattarello) presenti in piazza con i loro stand insieme ai punti ristoro di Pro Loco Sasso Marconi e Parrocchia San Pietro. "Tartufesta è una manifestazione in crescita – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – che continua a richiamare visitatori e interessati in un evento capace di rinnovarsi ogni anno".

Giorgia De Cupertinis