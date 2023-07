Dall’operaio Ducati alla commessa Storie di ordinaria emergenza abitativa

Sono tante le storie di ordinaria emergenza abitativa. C’è quella di Mustapha Bouira, 39 anni, operaio a tempo indeterminato in Ducati, in azienda dal 2002. Prima discriminato perché straniero, poi impossibilitato a cambiare casa per mancanza di alloggi.

"Qualche anno fa ho deciso di lasciare la casa dei miei genitori per vivere da solo. Ho chiamato diverse agenzie, erano ben disposte. Ma poi – racconta Bouira – dicevo che mi chiamavo Mustafha e l’appartamento non era più disponibile perché i proprietari di casa non volevano stranieri. Ci sono rimasto male, ripetevo che io vivo qui da quando ho 12 anni, ma niente da fare".

A ’salvarlo’ è arrivato un collega che "mi ha fatto da garante e così ho trovato casa. Ma ora che io e mia moglie vorremmo un bambino e, quindi allargarci in un appartamento più grande, non si trovano alloggi. Insomma, magari oggi non ci sono più problemi di discriminazione, ma trovare casa è diventato impossibile. E io sono fortunato, 42 metri quadri a 600 euro in zona Triumvirato ce li ho. A un mio collega, contrattista a termine, è andata peggio: ha dovuto dormire in auto per cinque giorni perché non trovava né una stanza, né un appartamento...".

Claudia Giorgino, 39 anni, pugliese, fa la commessa da Zara. Ha due figli minori e un compagno che lavora in un centro scommesse, pagato 5 euro all’ora.

"Da anni siamo in lista per ottenere una casa popolare. Ma la lista si allunga sempre di più. Prima avevamo 2mila e 800 persone davanti, ora sono 4mila. Da 13 anni, comunque, paghiamo l’affitto di un appartamento di 65 metri quadri in Bolognina. Un buon contratto, finora, a 580 euro al mese. Mi ritenevo fortunata. Ma a ottobre il contratto scade e se mi verrà aumentato il canone non so se sarà sostenibile". L’idea di comprare casa è una chimera: "Nessuno ci dà il mutuo, anche perché il mio compagno non è cittadino italiano. Sono molto preoccupata – dice Giorgino –: ormai per vivere ci vogliono quattro lavori. E, vista la situazione, non so quale sarà il nostro futuro".

ros. carb.