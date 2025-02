Dall’origine al destino. L’arte incontra la scienza

Cosa raccontano le opere Anselm Kiefer (con il monumentale dipinto Luzifer in un cui un’ala di aereo in piombo sporge da una massa di materia), Umberto Boccioni, Fortunato De Pero, Mario Sironi, Giacomo Balla, Banksy, Pablo Picasso, Nicola Samorì, Ettore Sottsass accanto a un fonografo, una calcolatrice, un computer Apple del 1977, un astrolabio, un ex voto di età punico-romana e la nuova Ducati Panigale V4 S?

Lo si scopre al Centro Arti e Scienze Golinelli da oggi al 30 giugno, nel percorso espositivo Dall’origine al destino, che intreccia arte, scienza e tecnologia per raccontare il progresso della cultura umana dalla comparsa dell’uomo sulla Terra all’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Si sono messi insieme quattro curatori, Antonio Zanotti, Antonio Danieli, Luca Ciancabilla e Simone Gheduzzi, per rendere la riflessione profonda e dettagliata, con una vocazione principalmente alla bellezza dell’opera d’arte, attraverso cinque tappe e due grandi capitoli in cui l’allestimento è centrale, in particolare nella prima parte della mostra a cura di diverserighestudio.

Lo studio ha creato una spirale tridimensionale che ripercorre le principali fasi evolutive dell’uomo. Con il progredire del percorso, la spirale si restringe, generando una sensazione crescente d’accelerazione, fino quasi ad arrivare allo spaesamento. La complessità delle sfide che attendono l’umanità, in termini di avanzamento ed elaborazione di nuove strategie di sviluppo, è evidenziata nell’allestimento, dall’analogia con il gioco degli scacchi. In mostra oltre 150 opere, oggetti e reperti provenienti da 50 prestigiosi musei, istituzioni culturali e collezioni private.

"Le opere esposte offrono una duplice lettura con livelli semantici e sintattici paralleli – spiega Ciancabilla –. Alcuni exhibit raccontano l’avanzamento della cultura tecnologica e al contempo di quella materiale, trasmettendoci notizie sugli usi e i costumi di una certa epoca. A conclusione del percorso ci si trova in T-Simmetry, il tunnel a "cronologia inversa" ideato e realizzato da Fondazione Golinelli con avanzate tecnologie che condurranno il pubblico in un viaggio interattivo a ritroso nel tempo. "La mostra invita i visitatori a riflettere sul nostro rapporto con il tempo e la tecnologia nella ricerca di una riconciliazione tra dimensione personale e universale" spiega Zanotti, presidente di Fondazione Golinelli, che in apertura ha svelato la nuova opera site specific acquisita Before and after, dell’artista argentino Jorge Macchi, una trama di cavi d’acciaio e mattoni di argilla visibile da entrambi i lati. In occasione di ART CITY negli spazi dell’Opificio Golinelli, sarà visitabile gratuitamente la mostra Echoes of Africa, una selezione di opere d’arte contemporanea africana dalla collezione privata di Marino Golinelli. Oggi apertura dalle 10 alle 24.

Benedetta Cucci