Dall’uncinetto alle statue di sale. Viaggio tra i presepi più originali

Il Natale è la festa della luce, della speranza e dell’amicizia. Ma è anche il trionfo della fantasia, della creatività e della bellezza. Nelle nostre città e nei nostri borghi c’è chi vive il Natale per tutto l’anno e impiega settimane di lavoro per realizzare piccoli grandi tesori che durante le feste si mostrano – davvero – in tutto il loro splendore. Vi accompagniamo a scoprirne alcuni. A Pieve di Cento, la piccola Bologna, già nel 2013 Tiziana Busi ha avviato il progetto di un presepe interamente fatto all’uncinetto. "Ho iniziato con un angioletto, poi un altro, e oggi i personaggi sono più di trecento", racconta. Fino al 21 gennaio, nella chiesa di Santa Chiara e presso la rocca, potremo ammirare le sue creazioni: Tiziana ha ricostruito – punto su punto – perfino la sua Pieve, le strade, le chiese, i monumenti, riproducendo anche i personaggi caratteristici e famosi, dalla maestra elementare al pugile Cavicchi. C’è addirittura una riproduzione in scala di piazza San Pietro con Papa Francesco e le guardie svizzere. E quest’anno ha aggiunto i Re Magi a grandezza naturale. Tra i presepi animati, capolavori di meccanica e di precisione, spicca quello di Santa Maria Codifiume, nel Ferrarese, allestito presso il Centro sociale ‘La Confina’: ideato già venticinque anni fa da Enrico Bonzi, è costantemente arricchito di ambientazioni ed effetti. Oggi si estende su 200 metri quadrati, con 150 personaggi statici e quaranta in movimento, e la scena della Natività è incorniciata dalle scene degli antichi mestieri e delle tradizioni. Si visita nei festivi e nei weekend fino al 28 gennaio. In piazza della Libertà a Gatteo Mare (Forlì-Cesena) è tornato il presepio artistico animato, realizzato da Marco Fantini e dalla sua famiglia: quest’anno, tra le statue della sacra rappresentazione, sono state inserite alcune figure che ricordano il dramma dell’alluvione della Romagna, e anche un omaggio al maestro Secondo Casadei per celebrare già i settant’anni di "Romagna mia". Lungo il primo tratto del sentiero Monte dei Preti, a Bertinoro (Forlì-Cesena), il ‘balcone della Romagna’, fino al 16 gennaio l’antica grotta sotto le mura del borgo – che in tempo di guerra era stata utilizzata come rifugio – accoglie l’opera "Ascolta Israele", che l’artista cesenate Franca Rossi ha creato in tessere di ceramica. Il sale, come oro bianco, è invece protagonista del presepio che Daniele Baldi ha allestito su una burchiella nel porto canale di Cervia (Ravenna): riveste le statue della Natività e brilla anche in tre piramidi che emergono dalle acque. All’interno del MuSa, il museo del sale, c’è anche il presepe animato che Mario Boselli ha costruito in vent’anni di lavoro e ha quindi donato alla città di Cervia. All’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, nel Ravennate, siamo poi invitati a riscoprire un Natale sostenibile: i presepi esposti fino al 28 gennaio sono tutti realizzati in materiali naturali oppure di recupero. Per fare gli auguri pure all’ambiente.