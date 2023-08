Dall’universo al multiverso Aperitivi per capire il cosmo

L’universo, il metaverso, ma anche la possibilità dell’esistenza di multiversi. Il ciclo di eventi ’Aspettando la notte dei ricercatori’ torna con AperiScienza, rassegna di aperitivi scientifici ad ingresso libero, che punta quest’anno i suoi telescopi "sul mondo, o meglio sui mondi - spiega Society, organizzatrice della rassegna - nei quali ci troviamo immersi: mondi futuri da progettare e da immaginare, mondi presenti da abitare e costruire e anche mondi passati che tramontano, e forse non torneranno, ma che possono essere ancora fonte di ispirazione.

In ognuno dei cinque appuntamenti, docenti, ricercatrici e ricercatori presenteranno i loro studi e le loro indagini, "e racconteranno come interpretare l’Uni-verso visto come palcoscenico di eventi epocali, il Meta-verso e le interazioni che rende possibili, ma anche il Multi-verso come possibilità scientifica dell’esistenza di universi fuori dal nostro spazio-tempo".

Viaggi che si spingono fino ai limiti toccati dalla ricerca, al confine tra l’infinitamente grande dei dati restituiti dai telescopi extraplanetari e l’infinitamente piccolo della fisica delle particelle.

"Per approfondire e addentrarsi nella conoscenza - prosegue Society - spesso si deve avere il coraggio di passare Attra-verso ciò che crediamo di sapere, e saper pensare all’In-verso rispetto a ciò che ci sembra più semplice e immediato".

Per avvicinare il pubblico alla data della Notte, Society, organizzatrice della rassegna, propone anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento di fine estate con il ciclo di eventi

Gli aperitivi sono in programma tutti i mercoledì dal 30 agosto al 27 settembre, dalle 18.30 alle 20, al centro CostArena, in via Azzo Gardino 48.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, ed è consigliata la prenotazione sul sito. La rassegna fa parte di Bologna Estate 2023, calendario che riunisce tutti gli appuntamenti dell’estate in città.