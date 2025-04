Dall’usato 8 milioni per i progetti missionari

Otto milioni di euro di donazioni dal 1992 al 2024. È il Centro missionario persicetano, associazione di volontariato, con sedi a San Giovanni in via Bologna e a Decima in via Nuova. Associazione costituita alla fine nell’aprile 1992 per volontà del parroco dell’epoca don Enrico Sazzini, che realizzò anche il museo sacro in parrocchia nel 1991. La prima raccolta fu fatta in sede, ora ci sono 80 soci di cui circa 50 in attività piena.

"Ci ispiriamo – spiega Maurizio Poli, presidente del Centro missionario – all’insegnamento della chiesa cattolica e indirizziamo l’attività a soddisfare le necessità morali e materiali di coloro che sono nello stato di bisogno in Paesi stranieri. E ora, causa la crisi economica, anche nel nostro territorio. L’attività benefica iniziò timidamente aiutando alcune missioni allora conosciute; poi il Centro ha avuto una crescita esponenziale con l’estensione di aiuti a decine e decine di progetti pensati e condivisi con le realtà operanti in terra di missione e per lo più gestiti da sacerdoti del posto". Attraverso il recupero di risorse scartate recuperabili, ritiri di mobili, vestiti usati e quanto altro sia riciclabile, il Centro missionario riesce a ricavare in offerte quanto utile per aiutare chi è in situazione di grave bisogno, finanziando progetti in settori che di massima si possono così riassumere: scuole primarie e superiori, asili, allevamenti di bestiame, fornitura di macchine agricole, ospedali, orfanotrofi, scuole professionali, falegnamerie, forni per il pane e principalmente si sono realizzati pozzi per fornire la comunità di acqua potabile.

Il Centro missionario è intervenuto in molti Paesi del mondo oltre che in Italia: Uganda, Tanzania, Kenya, Ecuador, Repubblica Democratica del Congo, Bolivia, Brasile, Madagascar, Bielorussia. "Il Centro – continua Poli – è nato per la caparbietà di preti, suore, uomini e donne un po’ visionari. Tutto può dirsi cominciato da un container in un cortile di un convento della suore minime, da uomini e donne di estrazione, di cultura, di storia politica divergente. Così dal cuore, dalle mani, dal portafogli di moltissimi ,che neppure si conoscevano, sono nati grandi gesti di solidarietà concreta. In Africa principalmente, poi via via, in tanti luoghi della Terra lontani e vicini. Cosi nel mezzo dell’Africa c’è un Persiceto Building, ci sono scuole nelle quali i ragazzi studiano con grande impegno, imparano un lavoro, costruiscono con le loro mani la scuola".

E aggiunge: "Giusto citare chi si è adoperato per il Centro come don Guido Franzoni, suor Ester, don Enrico Sazzini a cui è intitolato, don Lino. Lui, molti anni or sono, cappellano di San Giovanni in Persiceto, è stato partecipe di passi importanti di questa impresa".

Pier Luigi Trombetta