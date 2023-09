Dame e cavalieri, il Barbarossa a Medicina scalda i motori

Medicina si prepara ad ospitare il Barbarossa. Da venerdì 15 a domenica 17 la cittadina si tuffa in un emozionante viaggio nel tempo ritornando all’epoca di Federico I di Svevia.

L’evento, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città metropolitana di Bologna, celebra la storica visita del Barbarossa nel castello della città.

Tra gli eventi principali spiccano la "Caursa dal dog e tri", "il Palio della Serpe", la cena Imperiale e il maestoso corteo Imperiale.

La rassegna prenderà il via venerdì alle 21 con la sfilata notturna che vedrà la partecipazione di 2000 volontari in abiti d’epoca, tra dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici e assassini, esattamente come nel lontano 1155 all’interno del castello. Anche l’imperatore sarà presente, ripercorrendo la sua storica visita di quasi mille anni fa, quando apparve in quel luogo gravemente malato. La leggenda narra che Federico I si riprese dopo aver bevuto un brodo di serpente e, in segno di gratitudine concesse al popolo di Medicina terre ricche e protezione in cambio della fedeltà degli arcieri e degli armigeri. Alle 22,15, i festeggiamenti prenderanno il via con la musica dei Rota. Alle 23,30, gli spettatori assisteranno a duelli epici tra i soldati di Medicina e misteriosi invasori, seguiti dalla "Caursa dal e Tri" (corsa delle dodici e tre quarti), una competizione in cui gli atleti delle cinque torri del castello dovranno percorrere 198 metri entro la fine dei 15 rintocchi della torre dell’orologio.

I visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con le specialità culinarie del territorio e di immergersi in percorsi tematici che includono odori, sapori, arte e antichi mestieri, magia e colori, giochi e musica. Ogni angolo della città sarà animato da musicisti, giocolieri, tamburini, streghe e cantastorie, per intrattenere gli ospiti.

Il sabato sarà poi la volta della cena imperiale alle 20 e gli spettacoli in onore dell’Imperatore, caratterizzati da duelli tra gli armigeri Imperiali e un gruppo di briganti ed assassini, nonché esibizioni di armati e sputafuoco, tamburini e sbandieratori, giullari e danzatrici.

La domenica, infine, prenderà il via il quarto Torneo nazionale di Arco Storico itinerante organizzato dall’ASD Arco Club di Medicina Per altre info su programma visitare il sito del Comune di Medicina.

Nicola Maria Servillo