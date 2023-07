Damien Rice, voce rara Fascino d’Irlanda ed energia positiva

di Francesco Moroni

Voce rara e inconfondibile, talento creativo e romantico, personalità tutta da scoprire. Damien Rice (50 anni a dicembre), partito dalla Contea di Kildare, in Irlanda, ha conquistato il mondo, prima di arrivare in Italia per prendersi anche il nostro Paese con un tour imponente, a dir poco, da sud a nord.

Mancava da 2018, e così il cantautore irlandese in appena due settimane l’Italia se l’è girata tutta. Arriva a Bologna questa sera, dalle 20,30 al ‘Sequoie Music Park’, tra gli alberi e il verde dell’ex Caserme Rosse, in via di Corticella, per incantare i suoi fan. E farsi scoprire da qualche curioso che, magari, non conoscendolo ha deciso di andarlo ad ascoltare.

Un tour imponente, dicevamo. D’altronde quello di Damien Rice con il nostro Paese è un rapporto tutto speciale: nel 1999 ha scelto di cercare ispirazione in Toscana per alcuni mesi, prima di tornare in Irlanda per incidere il suo primo disco chiamato O, registrato e autoprodotte a casa. Nel disco suona chitarra, piano, basso, clarinetto e anche percussioni, irradiando chi ascolta con la sua energia positiva e con una sincerità che non smette mai di contraddistinguerlo, tra aneddoti e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci.

Poi arrivano altri due album, 9 e My Favourite Faded Fantasy. Un musicista che predilige improvvisare sul palco, senza avere una ‘setlist’, ma ama soprattuto viaggiare e spostarsi in barca a vela, piuttosto che con un bus apposito per il tour. Il che fornisce già diverse indicazioni sul modo di approcciare la vita dell’artista. Un altro nome di primissimo livello per il Sequoie Music Park, che continua così una ricca programmazione di eventi e concerti che stanno animando le calde serate d’estate. Domenica sarà la volta degli Articolo 31, poi Tintoria (lunedì), Kaleo (18 luglio), Carmen Consoli (19) e Tash Sultana (23).

