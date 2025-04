Damini e le mille vite del cuoco Masotola

"Sono morto prima di morire quando ho smesso di cucinare". Il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Bruno Damini racconta le mille vite di Peppino Masotola (Napoli 1889 – 1970). Cuoco errante, che della sua vita avventurosa e rocambolesca, a un certo punto, decide di cancellare ogni traccia. Il primo a prender fuoco fu Totò è il titolo, perché nell’incendio finirono lettere preziose, attestati e fotografie, che monsù Peppino bruciò inconsapevole che fossero la trama della sua grande storia. Il romanzo, edito da Minerva e in libreria da oggi, viene presentato stasera alle 18 alla Coop Zanichelli di piazza Galvani. Evento durante il quale Damini farà ai lettori un ‘timbracopie’ perché, come fa per ogni nuovo libro, anche per questo ha creato un timbro ex-libris. "Il firmacopie – dice – lo san fare tutti". Così la vita di Masotola prende forma tra le pagine del romanzo ed "è raccontata sempre in prima persona perché avevo bisogno di entrare nello spirito di questo grande cuoco che ho conosciuto nella mia infanzia napoletana", spiega Damini, grande appassionato di cucina.

Incontri con re, principi, ammiragli e marinai, le cucine da campo della Grande Guerra. E ancora: l’avventura con il senatore Guglielmo Marconi, di cui Peppino era cuoco personale, sullo yacht Elettra, la nave laboratorio che ospitò gli esperimenti di radiofonia. Poi il secondo conflitto mondiale, la fuga dalla Cirenaica, il bombardamento anglo-americano di Parma nel 1944, i servizi di controspionaggio dell’esercito americano nel teatro di guerra del Mediterraneo. Il primo a prender fuoco fu Totò è anche l’incipit del romanzo. Perché Monsù Peppino era accanto al principe de’ Curtis nella foto che li ritrae a villa Olivella, dov’era primo cuoco quando la dimora ospitava grandi nomi. Roberto Rossellini e Ingrid Bergman - per citarne due - mentre giravano il film "Viaggio in Italia". Il lavoro di Damini per questo romanzo è iniziato sei anni fa. Ha raccolto documenti mai consultati, come la lettera su carta intestata dello yacht Elettra, in cui il comandante Lauro attesta che Giuseppe Masotola è stato il cuoco personale di Marconi. Il volume è poi arricchito da una sezione documentaria con fotografie, lettere originali e una bibliografia.

Amalia Apicella