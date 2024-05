"Dammi i soldi o ti sotterro". Minaccia e ricatta la madre. Arrestato un 33enne

di Francesco Moroni

"Adesso vengo lì e ti sotterro sotto 50 metri di terra". Oppure: "Ti butto l’acido muriatico in faccia, ho una bottiglietta in macchina sempre pronta all’uso". Poi botte, minacce, ricatti, pedinamenti, vessazioni continue e umiliazioni che fanno sprofondare le vittime in uno stato di ansia perenne e di malessere fisico, oltre che psicologico, anche con tremende perdite di peso. Sono ancora due storie di maltrattamenti e violenza sulle donne, l’ennesime di una scia sempre più lunga, quelle che arrivano dalla provincia, dove un uomo è stato arrestato e per un altro è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna perseguitata per mesi.

Il primo, un trentatreenne di Minerbio, ha violato il divieto di avvicinamento alla madre ed è finito in manette. L’inferno della donna andava avanti ormai da tempo, da quando il figlio aveva cominciato a chiederle sempre più spesso grandi somme di denaro ricambiando con continue ingiurie e minacce, anche di morte, di fronte all’ipotesi di non vedere arrivare i soldi. Tanto che la donna, a forza di sottostare alle intimidazioni del trentatreenne, ha chiesto più volte denaro in prestito fino ad arrivare una somma di 20.000 euro complessivi. "Ti ammazzo", "ti sotterro" se non mi dai i soldi: un calvario andato avanti a lungo, che ha portato la madre a perdere quindici chili di peso.

Fino alla denuncia ai carabinieri, sfociata nella misura cautelare poi violata dall’uomo, arrestato in flagranza di reato dopo essersi recato sul luogo di lavoro della donna per minacciarla e ricattarla nuovamente. Su disposizione della Procura, il trentatreenne è stato trattenuto dai militari dell’Arma ed è ora in attesa dell’udienza di convalida prevista con giudizio direttissimo.

L’altro episodio riguarda invece un uomo di 40 anni per cui, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Bologna per atti persecutori, è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Tutto è iniziato quando l’ex compagna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Calderara di Reno per chiedere aiuto, raccontando dell’ex fidanzato accecato dalla gelosia e delle continue violenze subite per l’incapacità da parte di lui di accettare la fine della loro relazione sentimentale. Minacce come quella di finire sfregiata con l’acido, custodito in macchina e "sempre pronto all’uso". Il quarantenne, una sera, è riuscito addirittura a introdursi nell’abitazione della donna, che vive in compagnia del figlio minorenne: un agguato in piena regola, che ha finito per spaventare a morte il ragazzino e choccare ancora di più la famiglia. Una condotta violenta e ripetuta, che ha portato la vittima a cadere in un profondo e perpetuo stato di ansia, fisica e psicologica, con frequenti attacchi di panico e conati di vomito praticamente a ogni pasto.

I carabinieri sono riusciti così a rintracciare il quarantenne, immediatamente sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagnia grazie alla misura richiesta dalla Procura di Bologna. Due storie di violenza e persecuzioni dove le vittime, ancora una volta e come sempre più spesso siamo abituati a vedere, sono le donne.