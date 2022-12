Dancin’ Bo entra nel vivo in piazza Dalla Pomeriggio con Francesco Sgrò e notte di ballo

Entra oggi nel vivo, in piazza Lucio Dalla in Bolognina, Dancin’ Bo. Dalle 16 alle 22, le associazioni di danza e di ballo della città metropolitana si daranno appuntamento per una maratona di performance che vedrà ospiti come l’artista Francesco Sgrò (foto). Si parte oggi alle 16 con la Roma City Ballet Company diretta da Luciano Cannito in Sigfrido, un estratto dal Lago dei Cigni nella versione contemporanea di Milena Zullo. E poi ancora, Flash Dance Academy, diretta da Giulia Volta e Jasmine Smith, Bologna Danza By Gymmoving diretta da Francesco Volpe, responsabile sezione hip hop Simone Alberti e Il Cigno diretto da Ornella Verde. Alle 17.15 ecco Francesco Sgrò in Nel tempo. Un assolo per due corpi, con musica dal vivo di Pino Basile, che torna anche alle 18.45. Segue Alquimia Flamenca diretta da Monica La Serrana per Bologna Danza By Gymmoving e Alisei Danza diretta da Alice Casellato. La danza continua in serata: alle 20.30, infatti, ecco la Festa da ballo con la Fantasy Rock diretta da Gianni Balboni e la musica dal vivo dei Black Ball Boogie, per poi tornare anche domani, mercoledì, mentre giovedì la rassegna si sposta alla Barca e in piazza dei Colori.