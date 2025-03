Dandy Bestia, addio alla leggenda: "Un simbolo della nostra città. Le sue canzoni rimarranno sempre"

Sarà sempre uno Skianto, Dandy Bestia. Anche ora che pizzica la sua chitarra da lassù. L’ultimo saluto a Fabio Testoni ha tutto il sapore della Bologna degli anni Settanta. Anzi, della controcultura di cui gli Skiantos sono stati colonna sonora. I volti ci sono tutti, portano addosso i segni del tempo di chi non ha mai frequentato "autostrade, ma solo cavedagne", ovvero quelle stradiccione di campagna (in dialetto bolognese), dice Jimmy Bellafronte che ha fatto parte della band. Scorrono le musiche e le immagini di Freak e Dandy, chitarrista del gruppo scomparso il 16 marzo a 72 anni, sullo schermo della sala Tassinari di Palazzo D’Accursio.

A ricordarlo c’è il sindaco, Matteo Lepore: "È stato un simbolo della nostra città. La musica demenziale degli Skiantos è stata la cosa più intelligente che Bologna ha saputo dire in certi momenti". C’è la mamma di Freak Antoni; il batterista del gruppo, Gianluca Schiavon; il produttore Oderso Rubini. Anche lo storico manager di Lucio Dalla, Tobia Righi; Roberto Morgantini di Cucine Popolari; il chitarrista degli Stadio, Ricky Portera e il cantante Johnson Righeira. Ci sono pure tanti giovani nella lunga folla che omaggia Testoni. Entrano ed escono dalla sala sempre affollata. Tutti vogliono posare un fiore sul feretro, qualche riga o ‘semplicemente’ un pensiero. A colui che ha insegnato il dovere di essere sempre irriverenti, punto di riferimento per il movimento punk italiano, pur non essendosi mai definito un musicista punk. Espressione di una libertà creativa totale. Come quando, sul palco di una manifestazione Telethon, cantano "Calpesta il paralitico". Subito dopo sale il cantautore Pierangelo Bertoli, che avrebbe potuto prendersela a male ma lui, divertito, dice loro: "Grandissimi, solo voi avreste potuto scrivere una canzone del genere". O quando al Palazzo dello Sport si esibiscono in "Karabigniere blues", scendono dal palco e la polizia li aspetta. Fabio si schermisce subito: "Il testo l’ha scritto Freak!". E gli agenti portano in questura solo Roberto Freak Antoni. Mauro Collina racconta che qualche anno fa Dandy si è esibito a una festa di Rifondazione Comunista. "Alla fine della serata gli abbiamo chiesto: ‘Ma perché non ti iscrivi al partito?’. E lui accolse l’invito: ‘Mah sì, fatemi la tessera!’. È stata una delle sue ‘fesserie’", sorride Collina. "Di Dandy rimarranno sempre le canzoni, questo è l’importante", dice Rubini. Tobia Righi lo conosceva da quando aveva 20 anni: "Ha lavorato con me e con Lucio Dalla - ricorda -. Era troppo giovane per andarsene, lascia un grande vuoto tra noi".

Nell’andirivieni c’è Ubaldo Pantani, comico, attore e autore livornese, fan degli Skiantos "da sempre", da ragazzo fondò il fan club. Confessa che si farà un tatuaggio dedicato alla band. Ancora persone che entrano ed escono, ma a mezzogiorno il feretro viene portato fuori dalla sala, accompagnato dall’ultimo, lungo applauso. È il momento di augurarti buon viaggio, Dandy. Dal tuo "pubblico di merda".