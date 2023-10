Daniel Lozakovich alla prima Sinfonica

Per il suo debutto nella Stagione sinfonica del Comunale, domani alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, il violinista svedese Daniel Lozakovich interpreta il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch insieme alla Filarmonica del Teatro felsineo. Sul podio il newyorkese James Feddeck, direttore principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, osannato dal Chicago Tribune che affronta nella seconda la Sinfonia n. 2 in do minore di Anton Bruckner.