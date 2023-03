Daniel Pennac dice addio "Malaussène non tornerà"

di Claudio Cumani Ci sono almeno tre motivi per i quali Daniel Pennac torna volentieri a Bologna: Stefano Benni, l’università e i portici. "A Stefano – racconta – devo la mia presenza in Italia visto che è stato lui a far conoscere Malaussène e all’ateneo la gratitudine per avermi conferito dieci anni fa la laurea ad honorem in pedagogia". E i portici? "Mi permettono di camminare anche quando piove. E’ l’unica città dove questo è possibile", se la ride. Lo scrittore 78enne, già professore di francese nel multietnico quartiere parigino di Belleville, autore di testi teatrali e sceneggiatore di fumetti, arriva in città per due giorni in occasione dell’uscita di ‘Capolinea Malaussène’ (Feltrinelli), gran finale esilarante e apocalittico di un’epopea che annovera sette romanzi, oltre cinque milioni di copie vendute e più di 400 edizioni. L’eclettico romanziere, universalmente noto per la saga del capro espiatorio Benjamin e della sua multietnica famiglia, interverrà oggi alle 18,30 all’Alliance Française ad un appuntamento riservato ai soci e agli studenti mentre domani sarà protagonista di un reading alle 20,30 all’Oratorio San Filippo Neri (ingresso libero fino a esaurimento posti). Con lui in scena gli attori Pako Ioffredo e Demi Licata mentre Alice Loop curerà la...