Daniela, impiegata premiata a Miss Mamma Italiana

C’è anche Minerbio sul podio di Miss Mamma Italiana con la 58enne Daniela Bergonzoni (a destra), arrivata seconda nella categoria ‘Miss Mamma Italiana Evergreen’. Proseguono in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2025, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia evergreen per le mamme con più di 56 anni. Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza. Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Sampaoli a Bellaria, col patrocinio del Comune, si è svolta una particolare e unica selezione denominata Sponsor top, valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2025, a differenza delle selezioni che si tengono in tutta Italia, le vincitrici di ogni categoria (25-45 anni; 46-55 anni e over 56), di questa tappa (unica data italiana per l’edizione 2025), accedono direttamente alle finali nazionali del concorso.

Venti le mamme partecipanti che, oltre a sfilare hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche). La giuria, presieduta dall’assessore del Comune, Nicola Missiani, ha proclamato vincitrici della selezione: tra queste seconda classificata, per la categoria Miss Mamma Italiana evergreen con possibilità di accedere alle pre finali del concorso, la Bergonzoni, 58 anni, impiegata, di Minerbio, mamma di Lara di 25 anni.