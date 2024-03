Quel giorno in cui Daniela Olivieri diventò Sissi

Bologna, 15 marzo 2024 – Oggi protagonista del nostro podcast Il Resto di Bologna, è l’artista e performer Sissi – al secolo Daniela Olivieri –, bolognese di nascita ma con mostre, performance, installazioni e riconoscimenti in tutto il mondo. Inizia la sua carriera artistica nel 1999 in ambito accademico con la performance Daniela ha perso il treno e nel 2009, a 32 anni, partecipa alla 53ª Biennale di Venezia con l’installazione La deriva è il nodo della mia gola , composta da una moltitudine di elementi in ceramica confinati all’interno di una precaria gabbia di metallo. In questa biografia parlata, Sissi racconta gli inizi, gli studi in Accademia dove oggi insegna, la borsa di studio al Collegio Venturoli, di cui nel frattempo ne è diventata amministratrice. Un mondo poliedrico e la costante tensione a raccontare un mondo interiore con ogni linguaggio necessario. Sissi ha anche scelto per noi quattro canzoni che cadenzano il podcast.

Sissi, qual è stata la sua prima performance?

"Quando entro in Collegio Venturoli a 18 anni, partecipo a un bando e devo compiere un concorso che consiste in prova teorica, pratica, un test, un tema, un’intervista e un’esercitazione pittorica che dura una settimana. Per la prova conclusiva, dopo aver fatto i miei disegni, le mie pitture e il tema, faccio anche una performance, io vestita da postina con un abito cucito solo di lettere, suono il campanello e porto la lettera della mia vittoria. Ovvio che potevo anche non essere presa, ma dopo qualche giorno vengo confermata ed entro a far parte dell’Istituzione".

Quando è successo che Daniela diventasse Sissi?

"L’ultima volta che ho usato il nome Daniela è stato per la performance Daniela ha perso il treno . Ero in Accademia, frequentavo il corso di pittura e stavo lavorando su un progetto performativo su spazi pubblici, a cura di Roberto Daolio, nella stazione centrale di Bologna. Avevo deciso di partecipare con una scultura cui stavo lavorando da diverso tempo, una gonna gonfiabile. In quell’occasione lasciai andare il mio nome".

Per lei è stato sempre molto importante stare dentro le regole. Per superarle?

"Oggi come insegnante dico sempre ai miei studenti che bisogna crearsi delle regole interne, una grammatica personale ed emotiva che serve per essere poi distrutta, cambiata, trasformata. Si tratta di una radice, un legame, un fiocco che ci tiene legati a un punto di riferimento fondamentale".